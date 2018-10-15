精神病人打架被谣传“人贩子抢娃” 丹凤公安紧急辟谣

西部网讯 今天（10月15日），在商洛丹凤县城西环路与北新街十字路口发生一起精神病人引发的普通治安案件，被不明真相的群众误以为是“人贩子”在抢娃，在网上发布视频，引起炒作。
经丹凤县公安局调查，网上炒作的“人贩子抢娃”纯属误传，完全失实。
具体情况如下：
10月15日早9时许，丹凤县公安局接群众报警称西环路口有人打架，要求处警，民警迅速赶到现场处置。
经査，15日上午彭某带着自己的女儿从西环路北口经过时，一不明身份妇女突然要抱彭某的女儿，双方发生撕扯，被周围群众及时制止。
经核实，该不明身份妇女叫张某英，原系丹凤县农业发展银行职工，张某英27岁时就患有精神病，曾在西安等地多家精神病院治疗，至今未治愈，目前该案正在进一步处理中。
希望广大网民认清事实真相，文明理性上网，不信谣不传谣，共同维护风清气正的网络环境。
编辑： 王瑜
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