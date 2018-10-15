长安秦岭拆违后加速生态修复 违建别墅变青葱苗木

长安区上王村的东星违建项目复绿现场。

长安区上王村的东星违建项目复绿现场。

西部网讯（记者 李为涵 通讯员 刘毅文 肖雪梅） 连日来，长安区倒排工期勇担当、迎难而上破难题，一手抓彻底整治违建问题、一手抓彻底恢复秦岭生态，两手抓两手硬。违建别墅陆续变绿地成景观，得到广大市民及群众的认可好评。今天（10月15日），长安区上王村的东星违建项目现场，生态恢复工作正在加速进行中。

记者在现场看到，150余名工人在区城市管理局专业技术人员指导，加快栽植麦冬草、5米高的油松。“看到这片绿油油的草木，我的心情很好。拆违是政府为我们当地做的一件大好事。绿化恢复生态，与青山绿水相呼应，还秦岭原来面貌，我们都积极支持配合。”复绿现场帮忙的上王村村民王小民激动地说。

据了解，上王村的东星违建项目处于西安市秦岭北麓适度开发区范围内，复绿面积近50亩。选择四季常绿，耐旱、易于管理、乡土树种，进行生态恢复。截止目前，累计栽植油松3600株、栽种麦冬草1.5万平方米。整体生态恢复工作将于10月20日全面完成。

“日常巡查，就要随时留意林子里花木长势。昨天下午我发现地有些干旱就及时上报了，街办今早上就安排人来喷浇。”滦镇街办网格员吕新娥说。

当前，秦岭违建别墅专项整治工作已经进入最后冲刺、全面决胜的关键时刻。长安区按照“拆除一宗、复绿一宗”的原则，调集专业力量实施生态修复，将科学修复生态贯穿于规划、实施、管护全过程，按步骤实施，依节点推进。综合考虑气候、海拔、方位等因素，选择适合秦岭自然条件生长的特色树种，合理搭配乔、灌、花、草等多种植被，因景配绿，依山造境，让绿化景观与秦岭景色和谐统一。

记者获悉，截至10月14日，长安区共拆除违建722宗、74.2万平方米，15个别墅类项目拆除工作已全部启动，累计拆除违建别墅284栋359套、约18万平方米。生态修复同步加力，群贤别业累计绿化种树4.8万平方米，颐德庄项目累计复绿3.2万平方米，路易山庄栽植油松2.9万平方米。

编辑： 王瑜