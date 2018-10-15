西北大学建校116周年 校友贾平凹："母校是最伟大的学校"

10月15日，西北大学举行庆祝建校116周年暨“双一流”建设推进大会。（摄影：马骞）

10月15日，西北大学举行庆祝建校116周年暨“双一流”建设推进大会。（摄影：马骞）

西部网讯（记者 彭芬）西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆，自建校以来始终与民族、与国家的发展休戚相关、命运与共，为国家和地方培养了大批德才兼备的杰出人才。今天（10月15日），西北大学举行庆祝建校116周年暨“双一流”建设推进大会，总结过去、表彰先进、展望未来。

西北大学庆祝建校116周年 走好“双一流”建设新征程

陕西省委高教工委书记董小龙，省教育厅副厅长王紫贵，省文物局副局长贾强，中国科学院院士、1959届校友侯洵，著名作家、陕西省作协主席、1975届校友贾平凹，故宫博物院故宫学院院长、1982届校友宋纪蓉，中科院院士、西北大学地质学系教授张国伟、张宏福等参加大会。西北大学党委书记王亚杰主持大会。

就走好“双一流”建设的新征程，西北大学校长郭立宏表示，学校将以完全学分制改革为统领，着力提升人才培养质量，构建“全员育人、全过程育人、全方位育人”的人才培养体系；以高质量内涵式发展为途径，加快构建西大特色学科生态体系，全面推动学校各学科的高质量内涵式发展；以全面科学人才观为指引，不断加大人才引育力度，真正实现“‘西’望你来，大有所为的美好愿景”。

董小龙希望西北大学作为省属高校的标杆，抓住立德树人这个根本任务，抢抓一流创建这个战略机遇，抓住教师队伍建设这个基础，抓住创新驱动发展这个关键，埋头苦干，锐意创新，为建设高教强省作出新的更大贡献。

西北大学授予杰出校友侯洵、贾平凹西北大学2018年度玉兰奖。（摄影：陈立颖）

贾平凹作为校友代表发言。（摄影：马骞）

校友贾平凹：“我的母校是世界上最伟大的学校”

大会上，西北大学授予杰出校友侯洵、贾平凹西北大学2018年度玉兰奖。与会领导分别为陕西省师德标兵、陕西省师德先进集体，2018年西北大学教学奖、科研奖、人才奖获得者和2017-2018年度优秀教师奖、先进工作者奖获得者颁奖。

贾平凹作为校友代表发言。他说，“在我心中，我的母亲是世界上擀面擀得最好吃的，我的母校，是世界上最伟大的学校。”“我有一颗心，会想着母校、关注着母校、宣传着母校，力所能及地为母校做些事。衷心祝福母校学院设置越来越多，知名专业越来越多，产生的大师越来越多。”

会上，“西北大学文物保护修复学院”正式揭牌。（摄影：马骞）

西北大学文物保护修复学院揭牌 四方共建培养人才

大会还举行了“西北大学文物保护修复学院”揭牌仪式。“西北大学文物保护修复学院”由故宫博物院、敦煌研究院、陕西省文物局与西北大学共同建设，旨在充分利用四方共建单位的文物保护修复专业技术资源，创新研究型文物修复人才培养模式，为国家文物保护修复事业提供人才支撑。

该学院计划招收“文物修复”方向本科实验班与相关专业研究生，并面向全校开放学院全部课程；充分利用共建单位文物保护修复专业技术资源，与国外著名高校进行合作办学，创新研究型文物修复人才培养模式；将大学专业基础课程教育与文博机构“师承制”教育紧密结合，为国家文物保护修复事业提供人才支撑。

编辑： 彭芬