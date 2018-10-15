定边：黑车猖獗地下靠微信调度 运管部门称无法取证

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）微信的出现，不仅方便了人们的通讯联络，还扩大了人际交往。但在定边县，微信还有一个功能，就是地下调度站。这个地下调度站专门为黑车服务，猖獗程度令人吃惊。接到群众的举报后，记者前往定边县进行了调查采访。当时，定边县相关部门表示将严厉查处整改，但两个月的时间过去了，定边县的黑车载客依旧猖獗。

定边县黑车猖獗 地下靠微信调度

7月30日，记者来到定边县，听当地群众说，定边县的黑车很猖獗，而且他们还有车队和调度站。

定边县客运站总调度员王青山：“黑车都是通过微信平台和名片，还有电话进行拉客，隐蔽手段，这样能拉上人。这就是一个黑车的群，你听听他们怎么说的。”

黑车微信群语音：“从定靖原线，走榆林顺路，四个人。”

王青山告诉记者，这些车形成了三条班线，分别到西安、银川、内蒙，而且都有组织者。

王青山：“都有组织者，各个班线都有组织者，银川以杨某为首，榆林以何某为首，西安以范某、杨某为首。”

记者：“他们组织者主要提供什么服务，怎么组织呢？”

王青山：“他们通过电话，然后吸收这些非法经营者，然后入股，然后他们收取保护费。”

定边县地处陕甘宁蒙四省交界处，独特的地理位置使这里成为交通枢纽，从这里出发去宁夏、西安和内蒙的客流量很大，货运也很繁忙。因此跑运输非常有市场，也能赚到钱。

为了了解老百姓所说的黑车，记者决定体验一番。8月1日，一位要去银川办事的乘客，通过微信，很快联系上了司机，记者随同前往。

乘客：“现在有车吗？我们三个人，你们多长时间能过来？”

十分钟之后，一辆车号为宁A192K0的白色轿车如约而至，记者和这位乘客上了车。

乘客：“多少钱？”

宁A192K0黑车司机：“180元。”

乘客：“一个人60元？”

宁A192K0黑车司机：“嗯，180，都180。”

闲聊中,这位司机说，在定边县跑车，必须要加入地下车队，这样，不但有专人为你组织客源，而且，出了事之后还有人出面摆平。

记者：“你们县一共分几个帮派（组织者）？”

宁A192K0黑车司机：“哎呀，我知道的四个。”

记者：“想加入怎么加入？”

宁A192K0黑车司机：“先交五千块钱入队费。”

记者：“这叫啥费？入队费。”

宁A192K0黑车司机：“嗯。”

除了入队费，司机还得给组织者缴纳管理费。

记者：“那像你们这些跑车的都得给他交管理费？”

宁A192K0黑车司机：“嗯。”

记者：“一个车交多少钱？”

宁A192K0黑车司机：“每月1500元。”

记者：“那他挣得不少，他就是主要给你们提供信息？”

宁A192K0黑车司机：“嗯。”

记者：“像这样的车现在有多少？”

宁A192K0黑车司机：“银川跑定边的话有一百四五十辆。”

记者：“一百四五十辆？”

宁A192K0黑车司机：“嗯。”

记者：“就跑银川？”

宁A192K0黑车司机：“嗯。”

这位司机说，有了这个地下组织，他们跑起来不但放心，而且还不愁客源，利润相当可观。

记者：“按你说你一天才能跑一个来回？”

宁A192K0黑车司机：“嗯，就一个来回。”

记者：“能挣200元？”

宁A192K0黑车司机：“啊，挣200元。”

记者：“二三百元？”

宁A192K0黑车司机：“挣不到三百元。”

记者：“二百多元。”

一路上，只要看见路边有人，这位司机就停车拉客。

宁A192K0黑车司机：“去哪里？我到银川。”

乘客：“银川，到五要子那里把我放下。”

宁A192K0黑车司机：“五要子，行。”

乘客：“多少钱？”

宁A192K0黑车司机：“五要子那里30块钱。”

车上的座位都坐满了，司机一边开车，一边通过微信群聊天，让后台为他下午从银川到定边组织客源，全然不顾行车安全。

宁A192K0黑车司机：“那个1点20的，你没有给人家安排车？刚给我打电话，你先给人家打个电话。”

记者：“你在路上一边开车一边打手机，也挺危险的。”

宁A192K0黑车司机：“没办法，像这就是电话生意嘛。”

就这样，这位司机边打电话边开车，终于到了银川市。

记者：“多少钱？”

宁A192K0黑车司机：“180元。”

下午，乘客办完事，在银川市打电话联系车，很快，就来了一辆车车牌号为宁AL692P的黑色越野车，这辆车也是定边县的车。

记者：“你属于哪个车队的？”

宁AL692P司机：“老杨车队。”

记者：“属于老杨的？”

宁AL692P黑车司机：“嗯。”

记者：“你一个月给多少?”

宁AL692P黑车司机：“根据情况呢。”

到定边县后，三人车费共计180元。

第二天，记者跟随另外两名乘客，坐上了一辆车牌号为陕K9U693的车去榆林市。

乘客：“像你们这样弄一个月上万元呢。”

陕K9U693黑车司机：“一万元没问题。”

这位司机说，在他们所有跑的线路中，西安线路最挣钱。

陕K9U693黑车司机：“一天跑一个往返，一天挣一千块钱呢。”

乘客：“一天能挣一千块钱，光跑西安。”

到了榆林市之后，这位司机收了乘客记者三人总共300元。下午，记者一行通过电话，联系上了一辆从榆林市到定边县，车牌号为陕K0T885的7座车。虽然天色已晚，但是，这辆7座车还是拉满了乘客。

乘客：“多少钱呢？”

陕K0T885黑车司机：“270元。”

通过几天的暗访，记者发现了几个问题。一、在定边，群众所说的黑车确实多，可以说是随叫随到，而且形成了一条产业链。二、这些车只购买交强险，司机为了招揽生意，经常边开车边打电话，存在安全隐患。三、运管部门毫无作为，管理缺位。这些车不仅扰乱了正常的运营秩序，而且使正规运营者生意受很大影响。

定边县客运站总调度员王青山：“私家车、黑车能拉三分之二，我们经营者只能拉三分之一。”

那么，面对这种情况，当地运管部门为什么无所作为？正规经营者为什么竞争不过黑车？乘客出行时为什么会选择黑车，黑车有什么优势？

编辑： 辛超