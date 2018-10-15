“中华文化四海行•走进陕西”中国书画精品联展开幕

“中华文化四海行•走进陕西”纪念改革开放40周年中国书画精品联展在西安开幕。

国务院参事室党组书记、主任王仲伟宣布开幕。

陕西省委常委、省委统战部部长姜锋出席并致辞。

西部网讯（记者 刘望）10月15日,“中华文化四海行•走进陕西”纪念改革开放40周年中国书画精品联展在西安曲江亮宝楼开幕。国务院参事室党组书记、主任王仲伟宣布开幕，陕西省委常委、省委统战部部长姜锋出席并致辞。

姜锋指出，实现中华民族伟大复兴，离不开中华文化的繁荣和文艺事业的发展。改革开放以来，在中国共产党的坚强领导下，中华各族儿女众志成城、砥砺奋进，用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗，创造了一大批鼓舞人心的优秀作品，为我国文艺事业取得的辉煌成就做出了重大贡献。此次展览必将给历史悠久、文化厚重的陕西带来别样精彩，激发更多陕西艺术家、各界群众为我国文艺的百花园增添光彩。

他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，坚定“二为”方向、坚持“双百”方针，潜心钻研、创新创造，共同谱写新时代文艺事业的华美篇章，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现伟大复兴梦想作出新的更大贡献。

展览展出中央和地方35家政府文史研究馆的160余幅名家书画作品，以笔墨描绘改革开放宏伟业绩、诠释中华优秀传统文化、讴歌各族儿女奋进精神，抒发了艺术家爱党、爱国、爱人民的无私情怀，求真务实、豁达睿智的人生态度，与时俱进、勇于创新的历史担当。

编辑： 刘望