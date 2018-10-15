“中华文化四海行·走进陕西”活动正式启动

“中华文化四海行·走进陕西”活动在西安正式启动。

西部网讯（记者 刘望）10月15日，由国务院参事室、中央文史研究馆、陕西省人民政府联合主办的“中华文化四海行·走进陕西”活动在西安正式启动。国务院参事室主任王仲伟，陕西省副省长徐启方出席启动仪式并致辞。王仲伟宣布活动正式启动。

国务院参事室主任王仲伟宣布活动正式启动。

王仲伟表示，“中华文化四海行”活动是国务院参事室、中央文史研究馆推出的高规格大型文化活动，旨在深入挖掘各地优秀独特的文化资源，共同推进中华优秀传统文化的传承与创新。国务院参事室、中央文史研究馆将以本次活动为契机，大力弘扬中华文化精神，团结广大文化人士，用精品力作振奋人心、传递正能量，不断筑就中华文化的新辉煌。

陕西省副省长徐启方出席启动仪式并致辞。

徐启方说，文化是一个民族生存和发展的重要力量。陕西是中华民族的重要发祥地，孕育了中华文化的根基和基因。近年来，陕西积极推动文化事业的传承交流和发展，大力弘扬丝路精神，在传承中华传统文化和发展现代文化方面做了积极探索。此次活动搭建了文化交流传播的桥梁，必将达到交流艺术，传递友谊，共同推动中华文化传承发展的目的。

王蒙作主旨演讲。

启动仪式结束后，文化部原部长、著名作家王蒙先生作了关于“中华优秀传统文化中的革新精神”的主旨演讲。

编辑： 刘望