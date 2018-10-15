洋县一村支书违规操办酒席 镇党委立案审查违纪问题

10月11日、12日，23条网友留言有回复。
西部网讯 洋县石佛村村支书违规办酒席、曲江洒水车作业洒行人一身水、洛灞公路洛南辖区段为何停工……10月11日、12日，洋县人民政府、曲江新区互联网信息办公室、洛南县洛灞公路建设管理处等16个相关党政部门回复了23条西部网网友留言。
洋县石佛村村支书违规办酒席
镇党委将立案审查
2018年8月28日，网友“实话实说”反映称，洋县磨子桥镇石佛村村支书顶风违纪大办酒席115桌，办酒席是因他儿子结婚办流水席，日期是2018年8月16日、21、22日三天。希望有关部门能够严肃调查处理。
洋县人民政府回复：张某某，家住洋县磨子桥镇石佛村六组，2015年4月至今任磨子桥镇石佛村党支部书记。2018年8月1日，张某某向磨子桥镇纪委申报在自家院内为其子举办婚宴事宜，办筵席35桌。2018年8月21日，坐席10桌招待未收礼；8月22日举办筵席30桌，设礼柜一处，用笔记本登记亲戚、朋友97人随礼18950元。
张某某超出报备数5桌，并设礼柜的问题造成了不良影响，违反了有关规范领导干部家庭婚丧嫁娶的规定。近日，磨子桥镇党委决定对张某某的违纪问题立案审查。
曲江洒水车作业洒行人一身水
司机已被批评教育
2018年10月3日，网友“yongyu”反映称，车牌号为陕AV8277的洒水车，10月3日早上8点30分在曲江大道不响提示音不避行人，在道路上洒水，导致路边骑车人被浇了一身水，希望管理部门重视处理一下。
曲江新区互联网信息办公室回复：针对此事该路段保洁管理公司立即对水车司机进行批评教育，并召开专项培训工作会议，强化工作人员规范作业意识，并对给市民造成的影响我们深表歉意。下一步我们将持续加强队伍管理，严查管理漏洞，不断加大规范作业培训教育频次，杜绝此类问题的发生。
洛灞公路洛南县辖区段为何停工了？
争取按期完成公路建设
2018年10月8日，网友“阿刚”反映称，洛灞公路洛南辖区段停工，原本洛源人民出行的两条土路，现在被修路破坏的很严重，道路坑坑洼洼，尘土飞扬。恳请政府相关部门重视，关注民生，关注人民的出行和安全。
洛南县洛灞公路建设管理处回复：在洛灞公路一期工程建设过程中，面临项目资金不足，砂石原材料涨价严重且料源紧缺，施工沿线群众不配合等不利因素。政府竭尽全力保障工程建设，争取按期完成公路建设。经政府的不懈努力，洛灞公路二期（尖角至保安段）有望今年年内开工建设，到时洛南县城沿洛河而上，经保安、洛源到西安将会十分便利。
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编辑： 辛超
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