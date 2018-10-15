50余种富硒农产品古城推介 岚皋独特生态变现正当时

岚皋县富硒农产品产销对接暨旅游招商项目推介会上进行项目签约。

西部网讯（记者 李媛）今天（10月15日），在全国第五个“扶贫日”到来之际，岚皋县在西安举行富硒农产品产销对接暨旅游招商项目推介会，展示独特的富硒农产品和生态旅游资源，加强与各地客商联系合作，提升“巴山画廊 硒有岚皋”地方品牌影响力。

推介会现场，客商云集，热闹非凡。在宽阔明亮的会议厅外廊，陈列整齐的富硒产品和生态旅游宣传展板，吸引了参会客商纷纷驻足观看询问。明富魔芋、嘉瑞祥农产品、金兴葛业、金珠富硒等数家企业齐聚一起，雪魔芋、豆腐乳、葛根粉、腊肉干等20余个产品盛装亮相，展示着岚皋富硒农产品和生态旅游的独特魅力。

岚皋县委书记周康成在致辞中说，举办这次推介会的主要目的在于展示成果，扩大宣传，增进友谊，推进合作。长期以来，对口帮扶岚皋的省市“两联一包”单位，为全县的脱贫攻坚做出了大量卓有成效的工作。真诚希望各界客商和各位新老朋友通过这次推介会，找到自己理想的合作伙伴，放心投资，安心创业，共同发展。岚皋也将以更加诚信的环境、优惠的政策、优质的服务，吸引广大客商前来考察洽谈。

“岚皋风景优美，富硒资源丰富，是一个值得去投资和旅游的好地方，大家一定要多去看看，争取更多合作。”省电商协会执行会长兼秘书长郭金生在发言中感慨地说。推介活动中，岚皋县围绕生态旅游、招商引资重点合作领域项目、富硒农产品等内容作了专项推介，饱含着岚皋浓浓乡情的巴文化文艺节目表演穿插期间，博得了现场观众的热烈掌声。期间播放了岚皋生态旅游电视专题片，发放旅游指南、投资指南、投资项目册、电商简介等资料500余份，35家岚皋企业展示富硒产品50余种。

签约仪式上，岚皋县政府分别与省农村商品流通网络协会、省农产品流通协会、省电子商务协会、省餐饮协会、陕西齐峰果业公司就富硒农产品线上销售、电子商务发展、三黑产品销售等合作签署协议，安康粤发旅游发展有限公司、岚皋县宏远新型建材公司、陕中旅分别与四季镇、城关镇、县旅发委就生态旅游开发、富硒农产品生产销售等合作签署协议。

岚皋县位于陕西南部，地处全国最大的富硒带，有国家4A级景区、国家地质公园南宫山等五大景区230余个景点，被列为首批“国家全域旅游示范区”。近年来，岚皋县始终坚持把生态旅游和富硒产业作为县域特色产业来抓，大力发展集休闲观光、互动体验、特色美食于一体的富硒生态经济，全县开发出富硒农产品50余种，其中电商扶贫产品25种，魔芋、腊肉、蜂蜜、山野菜、猕猴桃、葛根、瓜蒌、茶叶等农产品实现线上销售，带动数万名贫困户脱贫致富，“巴山画廊•硒有岚皋”已成为一张响亮名片。

编辑： 李媛