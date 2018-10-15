23大文化加油站精彩纷呈 带你感受别样西马之旅

第一届西安国际马拉松，选手们由永宁门出发。（资料图）

第一届西安国际马拉松，文化加油站的精彩表演。（资料图）

西部网讯（记者 李媛 贺桐）气势恢宏的仿唐仪仗，热情奔放的啦啦操，高亢激昂的秦腔和摇滚说唱，最具异域风情的非洲手鼓和动感十足的抖音热舞……10月20日，第二届西安国际马拉松42.195公里赛道沿途的23个文化加油站里，将举行33场内容和形式俱佳的文艺表演。

马拉松加油站已经成为城市马拉松赛道边的一种常规设置，但是将秦腔、仿唐鼓乐等代表西安形象的传统文化和抖音热舞、摇滚说唱等现代文化元素融入加油站表演中，则是西马的一大亮点。

来自哈尔滨的管先生是一名新西安人，喜欢跑步，从首届西马以来，已经成功打卡了国内多个城市的半马，今年他又一次中签。“我比较喜欢更具现代感的加油方式，去年赛道边的街舞我就印象很深，跑步的人听到那样的鼓点会来劲，希望今年能够有摇滚，有更多亮点。”管先生说。

西部网、陕西头条记者了解到，为了更好的为参赛选手加油打气，展示西安独特的文化内涵和精神面貌，今年，赛事组委会在首届西马的基础上，文化加油站点的数量从去年的9个增加到了23个，这23个站点分布在42.195公里赛道沿途，为跑者的奔跑助力。

此外，考虑到参赛运动员中非洲等国外选手的比例，组委会用心设置了非洲手鼓表演和外籍演艺等，使中外文化在西马现场交相辉映。

文化加油站不仅体现西安的历史文化特色，更展现西安作为现代都市的年轻活力，在为参赛选手加油打气的同时，更加激发城市活力，将文化与体育在古都街头完美融合。

23个文化加油站的重磅助阵，将让第二届西马变的更加多元。它不仅仅是一场马拉松比赛，还是一场历史与现代交融的文化之旅，一场多元包容的城市风采展，一场现代都市街头的欢乐大Party。

编辑： 贺桐