西安面向全国公开招聘254名博士 都有啥优待政策？

西安市人社局网站截图。
西部网讯（记者 李媛）记者今天（10月15日）从西安市人力资源和社会保障局获悉，为深入贯彻落实人才强市战略，根据《西安市公开招聘博士研究生暂行办法》，经征集用人单位岗位需求，西安市委组织部、市人社局发布公告，面向全国公开招聘254名博士。针对这些博士，西安也拿出了优厚的待遇政策，希望留下人才。
记者了解到，这是2015年以来，西安市连续第4年面向全国为企事业单位公开招聘博士，其中：2015年招聘50人、2016年招聘92人、2017年招聘249人。对于招聘中相关事宜，请具体咨询各用人单位或用人单位主管部门及区县、开发区人社部门（联系方式详见《招聘岗位表》）。对于此次公开招聘中的政策问题，由西安市委人才办、西安市人力资源和社会保障局负责解释。
西安市人社局也同时公布了政策咨询电话：029—86786870。
应聘条件
具有中华人民共和国国籍；
遵守宪法和法律，具有良好品行；
获得国家教育行政主管部门承认的全日制博士研究生学历、博士学位（须于2019年6月30日前取得）；
年龄在45周岁以下（1972年10月15 日以后出生，岗位有要求的以岗位要求为准）；
适应招聘岗位要求的专业条件、身体条件和所需其他条件。
招聘程序
按照报名、资格审查、考核与考察、体检、公示、聘用等程序组织实施。
招聘工作具体由各招聘单位组织实施。
服务期限及待遇
应聘人员一经聘用，须在用人单位连续工作满5年以上，并按照有关规定与用人单位签订聘用合同。
5年内享受如下待遇：
不实行试用期，签订聘用合同后享受转正定级工资待遇，5年工作期内，每人每年增发1个月工资。
从到岗工作开始，5年工作期内，由各级政府（开发区管委会）每人每年补助安家费3万元，5年共15万元，免征个人所得税。
夫妻两地分居的，可结合本人意愿，由用人单位或用人单位上级主管部门协助，按照有关政策解决配偶的工作问题，未成年子女户口可随迁入西安市，子女入学入托按照相关政策优先予以解决，就近安排。
晋升高级专业技术资格可不受单位岗位和名额限制，优先予以评定和聘用。
享受所在单位根据各自实际情况制定的相应优惠政策。
编辑： 李媛
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