西安早晚气温差10多度 街头棉衣短袖齐上阵

西安未来几天的天气情况。
西部网讯（记者 朱童戈）随着冷空气的来袭和降水影响，不少西安市民直呼最近越来越有深秋的感觉了。根据陕西省气象局信息，今天（10月15日）西安的最低气温降到了10℃以下，但最高气温仍在20℃以上，早晚温差变大，让大家体验了一把“早穿皮袄午穿纱”的感觉。上街既能看到穿棉衣的老人，又能看到穿着短袖的年轻人，今年西安的“二八月乱穿衣”现象似乎持续的久了一些。
记者从陕西省气象局了解到，本周我省的天气状况主要以多云天气为主。气象专家提醒大家，本周内我省气温变化虽然不大，但是昼夜温差还是比较明显的，西安最低气温预计为7～8℃，最高气温预计达到20℃以上，昼夜温差会达到10℃以上，建议大家在外出的时候适时增减衣物。
预计今天白天：陕北阴天转多云，榆林北部有小雨或阵雨（0～2毫米),关中、陕南多云。关中南部有轻度霾。
今天晚上：陕北、关中多云间晴天，陕南多云。
16 日: 全省多云间晴天。
17 日: 全省多云，宝鸡西部、汉中西部有小雨。
18日：全省阴天，榆林、宝鸡西部、汉中西部有小雨。
19日：全省阴天，陕北有小雨，关中、陕南有小到中雨。
20日：全省阴天，榆林南部、延安和关中、陕南有小雨。
21日：全省阴天转多云，陕北大部分地方、关中南部、陕南中南部部分地方有小雨。
后期天气趋势（22-24日）：22 日全省阴天，偏西地区有小雨，23-24日全省以多云天气为主。
编辑： 沈晓芳
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