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西安早晚气温差10多度 街头棉衣短袖齐上阵

时间：2018-10-15 11:31:42  来源：西部网—陕西新闻网  

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西安早晚气温差10多度 街头棉衣短袖齐上阵

随着冷空气的来袭和降水影响，不少市民直呼西安最近越来越有深秋的感觉 ，今天（10月15日），西安的最低气温更是降到了10℃以下，但是最高气温仍在20℃以上，早晚温差变大似乎让大家体验了一把“早穿皮袄午穿纱”的感觉。早高峰的早晨记者既能看到穿棉衣的老人又能看到穿着单薄的年轻人，今年西安的“二八月”乱穿衣现象似乎持续的久了一些。

西安未来几天的天气情况。

西部网讯（记者 朱童戈）随着冷空气的来袭和降水影响，不少西安市民直呼最近越来越有深秋的感觉了。根据陕西省气象局信息，今天（10月15日）西安的最低气温降到了10℃以下，但最高气温仍在20℃以上，早晚温差变大，让大家体验了一把“早穿皮袄午穿纱”的感觉。上街既能看到穿棉衣的老人，又能看到穿着短袖的年轻人，今年西安的“二八月乱穿衣”现象似乎持续的久了一些。

记者从陕西省气象局了解到，本周我省的天气状况主要以多云天气为主。气象专家提醒大家，本周内我省气温变化虽然不大，但是昼夜温差还是比较明显的，西安最低气温预计为7～8℃，最高气温预计达到20℃以上，昼夜温差会达到10℃以上，建议大家在外出的时候适时增减衣物。

预计今天白天：陕北阴天转多云，榆林北部有小雨或阵雨（0～2毫米),关中、陕南多云。关中南部有轻度霾。

今天晚上：陕北、关中多云间晴天，陕南多云。

16 日: 全省多云间晴天。

17 日: 全省多云，宝鸡西部、汉中西部有小雨。

18日：全省阴天，榆林、宝鸡西部、汉中西部有小雨。

19日：全省阴天，陕北有小雨，关中、陕南有小到中雨。

20日：全省阴天，榆林南部、延安和关中、陕南有小雨。

21日：全省阴天转多云，陕北大部分地方、关中南部、陕南中南部部分地方有小雨。

后期天气趋势（22-24日）：22 日全省阴天，偏西地区有小雨，23-24日全省以多云天气为主。

编辑： 沈晓芳

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