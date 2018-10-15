陕西国企当团长 抱团合力成立汉中扶贫公司助脱贫

汉中市委书记王建军，陕西地电董事长、党委书记刘斌共同为扶贫公司揭牌。
西部网讯（记者 刘望 通讯员 邱斌）第五个全国扶贫日来临之际，汉中市产业扶贫投资开发有限公司于近日正式揭牌成立，这也是陕西国资委系统助力地市脱贫攻坚工作中的一项创新之举。
汉中市产业扶贫投资开发有限公司正式揭牌成立，是陕西国资系统助力脱贫攻坚汉中合力团的一项创新手段。新成立的扶贫公司作为投融资平台，将引入并盘活多渠道的资金，打通中间环节，进一步促进资源与市场、资金与项目的精确匹配与有效对接，实施专业化管理，解决汉中产业扶贫中碎片化农业资源难以有效对接市场的问题，形成长期、可持续的产业扶贫项目发展模式。通过“各方出资参股+委托专业机构运营+提供保底收益”，实现增收扶贫的目标。
汉中合力团团长单位的代表，陕西地电集团董事长刘斌说，为确保产业扶贫项目落地见效，助力汉中市打赢打好脱贫攻坚战，合力团将加快产业扶贫工作向纵深推进，积极推动汉中扶贫公司高质量发展，精准帮扶、分类施策、统筹推进，确保实现汉中各县区产业扶贫项目“全覆盖”，助力汉中打赢打好脱贫攻坚战。
汉中市委书记王建军说，汉中扶贫公司的成立，在汉中脱贫攻坚进入决战决胜关键时刻给予的有力帮助，希望扶贫公司做实做细，发挥实效，肩负扶贫助困的政治使命，积极谋划实施扶贫产业项目，不断拓展合作领域，发挥规模化龙头带动作用，在产业兴旺、乡村振兴上多做文章。
截止目前，汉中合力团共有成员企业12家，意向合作项目29个，拟投入资金88.77亿元，已开工项目17个，已开工项目投入资金3.97亿元，已开工项目覆盖贫困户4410户，解决贫困人口就业182人。
编辑： 谢卓
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