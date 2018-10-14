陕西省首届农歌大赛决赛现场，35位决赛歌手集体亮相。

西部网讯（记者 魏永贤） 10月13-14日，“乡村振兴 美丽家园”陕西省首届农歌大赛决赛在合阳县体育馆举行，来自全省11个地市的35名歌手经过激烈角逐，大奖各归其主。

出席决赛及颁奖典礼的领导及嘉宾有，陕西省政协副主席、民进中央常委、民进陕西省委主委刘宽忍，政协第十一届陕西省委员会副主席张社年，陕西省政府副秘书长魏稳柱，陕西省农业厅厅长文引学，陕西省文化厅副巡视员崔天民，陕西省文联副主席雷珍民，陕西省农业厅纪检组长丁东华，陕西省农业厅副厅长蔡斌，陕西省农业信贷融资担保有限公司董事长乔朴，陕西省农业厅副巡视员郑芸瑄，陕西省花卉协会会长郭志诚，渭南市委常委、韩城市委副书记黄忠良，渭南市人民政府副市长郭柱国，渭南市农业局局长周新强，中共合阳县委书记李县平，合阳县人大主任王建元，合阳县人民政府县长邓宽社，合阳县政协主席张永利。以及省农业厅机关各处室（局）、厅属各单位负责同志，各设区市、渭南各县市区有关领导，合阳县有关领导。

陕西省首届“乡村振兴•美丽家园”农歌大赛是由陕西省农业厅、陕西省文化厅、陕西省文明办联合主办，中共合阳县人民政府承办。活动于2018年7月中旬启动，经各市县层层选拔，产生出35名决赛选手，于10月13—14日在渭南市合阳县进行决赛，整个赛程历时三个月。

在决赛现场，经过激烈的角逐，最终10名选手荣获大赛“十佳歌手奖”，23组参赛选手荣获“优秀演唱奖”。合阳县人民政府获得 “优秀组织奖”，渭南市、咸阳市、宝鸡市、榆林市、商洛市分别获得了本届大赛“组织奖”。国家一级演员冯健雪、国家一级编剧尚飞林、西安音乐学院副院长安金玉、国家一级演员仵晓岚、国家一级演奏员李铁、西安音乐学院声乐教授高曼丽、国家一级演员贺梅等作为本次决赛的评委，对选手的表现进行了中肯、深入的点评，也对此次大赛的规模作出了高度的评价。

十九大报告中明确指出，“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。” 陕西省首届农歌大赛以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以“乡村振兴·美丽家园”为主题，以持续推动我省农村基层精神文明建设为目的，值此改革开放40年之际，大力推进乡村振兴，彰显新时代农村农民新作为新风貌，进一步活跃乡村文化生活，积极引导和号召社会各界支持和参与我省乡村振兴和脱贫攻坚工作，为陕西追赶超越创造良好条件。

合阳古称“有莘国”，是国家扶贫开发工作重点县、国家生态示范县、国家卫生县城、国家园林县、全国文明城市提名城市、省级文明县城、省级环保模范县。合阳文化积淀深厚，有“伊尹故里·诗经合阳”的美誉。这里安寝着“三皇五帝”之一的帝喾，《关雎》等 30 篇《诗经》佳作皆出自或描述合阳，孕育了烹饪始祖伊尹、近代佛教大师印光法师等历史文化名人，出土了汉隶精品《合阳令·曹全碑》，提线木偶、跳戏、面花、秋千等 31 项民间艺术列入国家和省市非物质文化遗产保护名录，被誉为中国爱情诗之源、中国民间文化之乡、中国黄河生态美食名城。