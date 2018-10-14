国际智能无人系统大会（2018）在西安召开。

西部网讯（记者 张棋） 10月14日上午，以“无人系统 智造未来”为主题的国际智能无人系统大会（2018）在西安召开，本次大会旨在探讨交流国际智能无人系统领域的最新成果，推动无人系统领域的创新发展。

开幕式上，西安市人民政府与中国电子学会签署了战略合作协议，并举行了中国电子学会智能无人系统分会揭牌仪式。

陕西省委常委、西安市委书记王永康致辞。

陕西省委常委、西安市委书记王永康，在开幕式的致辞中指出，智能无人系统与智能制造已成为新一代人工智能发展的着力点，成为引领新一轮科技革命和产业变革的重要战略支点。西安市作为科技创新的前沿阵地，拥有丰富的科技、教育资源和较强的人才、技术与产业优势，西安市要紧紧抓住智能无人系统发展的新机遇，通过做实创新链、做强产业链、做大产业价值链，努力把西安建设成为具有国际竞争力的无人系统及智能装备产业基地。今后，西安也将进一步加大开放与国际合作力度，加强同各界的科技交流与合作，为“一带一路”建设和新一轮改革开放增添新的发展动力。

西安市人民政府与中国电子学会签署战略合作协议。

据了解，本次大会由西安市人民政府、中国电子学会、西北工业大学共同主办，中国电子学会会员服务中心、中国电子学会智能无人系统分会、陕西省工商业联合会、西咸新区开发建设管理委员会承办。本届大会共包含主论坛、分论坛和考察三个板块。召开国际智能无人系统大会，将推动智能无人系统新理论、新技术、新产业的交流与创新，促进无人系统各领域蓬勃发展。

编辑： 王瑜