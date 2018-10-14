米脂县举办山地自行车挑战赛。

西部网榆林讯(记者 李明) 10月13日，由榆林市体育局、米脂县人民政府主办的2018榆林树山“陕西果业·华山论剑西凤酒”山地自行车扶贫挑战赛在米脂县鸣枪开赛，来自榆林市各县区的360名运动员现场展开激烈角逐。

当天比赛的开幕式由榆林市体育局局长韦军主持，榆林市副市长、米脂县委书记王国忠宣布挑战赛开赛。上午9点，比赛正式鸣枪发车，选手们从米脂县城文昌大桥出发，经著名旅游景点柳家洼貂蝉山庄、貂蝉洞，最终到达米脂山地苹果重要产地石沟镇树山村。

经过近一个小时的激烈竞争，来自绥德县的选手刘鹏、刘宇霞和定边县的选手王建武分获男子精英组、女子组和男子中年组冠军，绥德县、定边县、榆阳区分获团体奖一、二、三等，米脂县自行车协会获得优秀组织奖。取得名次的选手除获奖金和奖牌外，每人还获得了由组委会赠送的树山苹果作为纪念。

此次赛事举办地点树山村位于米脂县城西北15公里处，地处黄土高原腹部，属典型的黄土高原丘陵沟壑区，土层深厚，海拔高，日照长，昼夜温差大，具有绝佳的苹果生长条件。这里出产的山地苹果品质优良，果形优美，个大均匀，果面洁净，色泽艳丽，肉质脆密、酸甜适口、风味浓郁，苹果产业已成为该村脱贫致富的主导产业。

据介绍，本次山地自行车挑战赛是榆林市体育局、米脂县委县政府助力石沟镇树山村脱贫攻坚之策，旨在通过体育赛事的举办，搭建树山山地苹果推介平台，打响“貂蝉故里，树山苹果”品牌，增强苹果产业发展动力，推动当地早日脱贫致富。