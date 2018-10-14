宝鸡陈仓生态半程马拉松赛活力开跑。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 乐跑九龙山，畅享大自然。10月14日上午，2018“九龙山杯”陕西宝鸡•陈仓生态半程马拉松赛在九龙山景区鸣枪开跑。来自国内外的4000多名专业运动员和跑友参加比赛，感受马拉松运动的魅力。

本次生态半程马拉松赛事由陕西省体育局、陕西省旅发委和宝鸡市人民政府主办，陕西省田径协会、宝鸡市体育局、宝鸡市旅发委、宝鸡市陈仓区人民政府承办。

本次赛事共有半程马拉松（21.0975公里）和迷你5公里健康跑两个项目，共吸引7000余名马拉松爱好者报名参与。考虑到赛道容量、医疗安保压力等因素，通过网络抽签加摇号的方式，最终确定参加半程马拉松赛选手2200人；迷你5公里健康跑选手2000人。来自山东的选手刘长明率先冲过终点，获得男子组半程马拉松项目的冠军，女子组冠军由来自兰州的选手韩珍霞获得。

九龙山景区作为陕西省旅游扶贫景区的典范，通过本次赛事充分体现了“旅游+体育+扶贫”的全域旅游模式。近年来，宝鸡市陈仓区乘势而为，利用境内丰富的山水资源，先后精心打造了大水川国际旅游度假区、灵宝峡景区、九龙山景区，进一步探索产业扶贫新思路，拓展旅游发展发展新路径。此次宝鸡陈仓生态半程马拉松赛的举行，将进一步助推宝鸡全域旅游的发展。