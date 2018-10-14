西安千名小小志愿者为爱导盲，牵手百名视障儿童共同环湖。

西部网讯 （记者 张棋 实习生 张倬） 10月14日上午，在国际盲人日即将来临之际，由共青团西安市委、陕西省妇女儿童活动中心、省广播电视台896汽车广播、西安市少工委、西安志愿者协会、西安市盲人协会主办，陕西小蜜蜂青少年职业体验中心、陕西白手杖视障服务中心、共青团西安曲江新区工作委员会、心连心志愿者协会、小火柴志愿服务中心共同承办的“为爱导盲”西安市小小志愿者在行动活动，在曲江池中和广场启动。

启动仪式上盲童小轩（化名）小朋友和省广播电视台896汽车调频的著名主持人马大帅搭档主持。8岁的小轩先天性眼底疾病，两个美丽的小酒窝给人留下很深的印象。她和另外三个盲童小伙伴现场朗诵的《烛光里的妈妈》和小龙（化名）演唱的《美丽的眼睛》感染感动了全场的观众，引来阵阵掌声和赞叹。小轩告诉记者，他们有一个愿望，他们都很爱这座美丽的城市，希望能经常出来看看，可以安全自由的行走，感受城市的变化和美好。

据了解，我国目前有1700多万名视力障碍残疾人，是世界上盲人最多的国家，陕西省的盲人数量也超过了30万。

“越来越多的人在关注孩子的健康成长，很温暖，现在不是我一个人、一个家庭在面对这个孩子，有这么多的支持，感觉到了社会大家庭的温暖”，盲童家长王女士说。

共青团西安市委副书记徐辉在接受记者采访时说，西安市小小志愿者也将建立机制，组织志愿者们利用课外时间长期陪伴盲童，也希望全社会都来关注盲童群体，让他们的生活环境越来越友好。

据了解，此次活动共组织了近1000个小小志愿者家庭，他们手拉手陪伴100名视障儿童环南湖行走3.8公里，还有900名家长蒙上眼罩，在小小志愿者的引领下体验盲人的世界，真实感受盲人的生活，进一步培养西安市小小志愿者“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。