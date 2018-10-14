安康拟建艺术文化数据库 传承传统文化助力陕南发展

西部网安康讯（记者 毛明博）汉调二黄、小场子、紫阳民歌、弦子腔等安康印记浓厚的陕南文化的研究与传承从明年（2019年）起将有望通过通过教育等相关机构开设地方文化艺术课程等形式得到传承与创新。
10月11日，安康市艺术文化研究中心在安康学院揭牌成立。安康学院与安康市文广局还现场签订协议约定，联建安康艺术文化研究中心，共同致力安康艺术文化事业繁荣发展。
新成立的安康艺术文化研究中心致力于安康区域社会艺术文化资源的挖掘与整理，研究艺术文化产业的建设与发展、研究现代致力于凝聚安康艺术文化研究的各方力量、为政府的艺术文化建设决策提供依据，为安康学院的艺术学科建设提供支撑。
据了解，安康艺术文化研究中心主要致力于安康市非物质艺术文化遗产研究、安康旅游产品设计及品牌开发、地方艺术研究、艺术活动策划、节目创编等4个方面。目前，已初步有部分研究成果“出炉”。
安康学院有关负责人表示，通过校地合作，今后还将建立起安康艺术文化数据库和安康艺术文化智能制作中心与安康艺术文化建设决策咨询中心,充分发挥高等院校在地方艺术文化及社会发展中的作用，创建高校特色优势学科，力争在5年内，把安康市艺术文化研究中心建设成省级校地合作平台示范点。
编辑： 钟莹
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