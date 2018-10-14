2019《陕博日历• 辉煌丝路》发行 囊括16家博物馆的300余件文物

陕西历史博物馆馆长强跃签售2019《陕博日历· 辉煌丝路》。
西部网讯（记者 敬泽昊 刘璞华）继陕西省首部文物日历——2018《陕博日历·大唐长安》成功出版发行之后，10月14日，由陕西历史博物馆联合华夏文创出品的2019《陕博日历· 辉煌丝路》正式与公众见面，迈出了《陕博日历》品牌化的第二步。
在启动仪式上，陕西省文物局副局长钱继奎，陕文投集团副总经理、总会计师李振林先生、陕西历史博物馆党委书记、馆长强跃等嘉宾共同启动流沙装置，见证日历发行。
陕西省文物局副局长钱继奎致辞。
陕西省文物局副局长钱继奎代表陕西省文物局对日历的成功发行表示祝贺，在致辞中他表示这本日历，是西北博物馆文化产业联盟合作共赢的产物，是致敬辉煌丝路的诚意之作，他相信在文化产业联盟的合作框架下，在西北五省博物馆同仁的共同努力下，资源聚合效能将持续放大，西北博物馆文化产业发展将结出丰硕成果。陕西历史博物馆副馆长庞雅妮主持启动仪式，并代表陕西历史博物馆对甘肃省博物馆、青海省博物馆、敦煌研究院、宁夏回族自治区博物馆和新疆维吾尔族自治区博物馆等丝路沿线博物馆对于日历的成功发行表示感谢。
陕文投集团副总经理、总会计师李振林致辞。
陕文投集团副总经理、总会计师李振林在致辞中表示，近年来国家对于文化创意产业重视程度不断提高，陆续出台了一系列力度空前的扶持指导政策，给产业发展提供了良好的外部环境。在2018年《陕博日历》热销的基础上，2019《陕博日历》计划发行五万册，将为大家呈现更加恢弘的主题、更加精美的内容和“工匠精神”的品质。
相较于之前的陕博日历，2019陕博日历· 辉煌丝路收录的文物，时间范围和空间范围更大——丝绸之路沿线16家博物馆收藏的，几千年间最能够反映丝绸之路上政治、经济、文化等主题的三百多件文物，图文并茂的向世人展示丝绸之路的历史文化与灿烂成就。同时，大雁塔、鸠摩罗什舍利塔等不可移动文物，也被收录其中，让日历所呈现的丝路都市更加丰富、立体。
此外，除了五省区的省馆和敦煌研究院，一些地市博物馆的珍藏，也被收录在了日历之中。固原博物馆收藏的，刻有特洛伊神话的北周鎏金银瓶，背后蕴含的古希腊文明与中华文明奇妙联系，让人不可思议。吐鲁番博物馆收藏的，出土自著名的阿斯塔纳墓群的文物，将古代的文明定格在保存好好栩栩如新的文物上，看着它们就仿佛穿越了千年。伊犁哈萨克自治州博物馆收藏的，出土自昭苏波马古墓的金银器，巧夺天工的制作工艺让人惊叹，而器身上各大文明交融的痕迹，也将丝绸之路助推文化交融的特性彰显的淋漓尽致。在文旅融合的当下，这本日历，也为行走在丝路旅行，提供了一本详实的博物馆游览指南。
日历总编纂、陕西历史博物馆保管部副部长贺达炘介绍情况。
据日历总编纂、陕西历史博物馆保管部副部长贺达炘介绍，2019《陕博日历· 辉煌丝路》立项于今年年初，陕西历史博物馆在丝绸之路博物馆联盟合作框架下，结合多次举办丝绸之路文物展览的经验，同时积极协调沿线博物馆资源，并组织专家学者，挑选文物图片，撰写文字条目，用严谨的态度打造出了这本向辉煌丝路致敬的日历。
编辑： 刘璞华
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