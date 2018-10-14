从村口到门口 “消费扶贫直通车”助力扶贫农产品产销无缝衔接

10月13日，“村口到门口·消费扶贫直通车”活动在西安铁路社区广场举行。

10月13日，“村口到门口·消费扶贫直通车”活动在西安铁路社区广场举行。

西部网讯（记者 刘璞华 摄影 唐振江 刘翔）10月13日，西安南郊铁路社区“火车头”体育馆广场热闹非凡，由中国铁路西安局集团有限公司开展的“村口到门口·消费扶贫直通车”活动正在这里举行。广场摇身一变成了集市，附近的居民纷纷赶来选购心仪的农副产品，这些来自勉县的香菇、木耳、土鸡、腊肉、茶叶、蜂蜜等特色农产品很快被抢购一空。

为打赢脱贫攻坚战，中国铁路西安局集团有限公司定点帮扶陕西汉中市勉县4个镇的8个贫困村，先后向勉县派驻扶贫干部38人开展扶贫工作。此前，西安局集团公司就先后推出“公益慢火车”“丝路扶贫车”等多项扶贫举措，为贫困地区乡亲们的日常出行、外出务工和农产品销售等方面提供便利。此次“村口到门口·消费扶贫直通车”活动是西安局集团公司助力脱贫攻坚的又一举措。

勉县元墩镇杨庄村驻村扶贫第一书记王江琦正在销售农副产品。

勉县新街子镇栗子坝村驻村扶贫第一书记冯永全帮助老乡打造的“栗子坝特产礼盒”。

从铁路人到扶贫干部 吆喝声里800只土鸡销售一空

活动现场，驻村第一书记们不遗余力地为自己村的农产品进行宣传叫卖，附近居民们纷纷品美食、买特产，人潮涌动、气氛热烈，许多居民大包小包地进行采购，并现场打电话联系亲朋好友，邀请他们前来购买。

勉县元墩镇杨庄村驻村扶贫第一书记王江琦早早就在本村的摊位前忙活了起来，今天他带来了高山茶叶、山木耳、野生山栗等农副产品。王江琦是西安西站大佛寺车站副站长，他所帮扶的杨庄村是西安局集团公司对口帮扶的8个贫困村中情况最为艰难的。在全村的668户2034人中，贫困人口就占了407户1034人。此前西安西站就曾在站区内组织过8场农产品的直销会，卖起农货来王江琦可以说是得心应手。

为了帮助当地老百姓脱贫致富，王江琦和驻村扶贫工作队的同事没少下功夫。“根据当地实际，我们首先投入了12万元发展了元胡、乌药等中药材产业，随后又追加了160万元发展玉木耳产业。通过产业带动当地脱贫。”王江琦说。解决了产业的问题，王江琦发现从思想上帮助困难群众，激发他们脱贫的内生动力更为重要。“为此我们又拿出了10万元购买物资，建立了道德银行，对贫困户采取积分制，参与劳动和致富赚取积分，通过积分换取物品，激励他们主动脱贫。”

同样忙碌的还有西安客车车辆段车间总支副书记冯永全，他带来的300只土鸡在二十分钟内销售一空，不仅如此，还现场预定出去了500只。冯永全对口帮扶的是勉县新街子镇栗子坝村，这里以出产香甜的山栗而得名。因此冯永全还将山栗、包谷榛、木耳、蜂蜜、山药组合成了“栗子坝特产礼盒”，一口气就卖出了682盒。

“我们栗子坝村现在主要发展土鸡养殖，我们的养殖场提供了3个固定工作岗位，100余个临时工作岗位。明年我们计划再投入100万元，扩大养殖规模，争取实现整村脱贫。”冯永全充满信心地说。

张红永的牛肉销售一空后，唐家坝村的摊位人气不减。

勉县漆树坝镇唐家坝村扶贫第一书记秦海斌正在向认购土特产的群众展示电子付款二维码。

从“倒插门”到“带头人” 20分钟售出250斤牛肉

今天火爆销售的场面，高兴的不只是西安局集团公司的扶贫干部们，还有来自勉县的群众，这其中就有勉县漆树坝镇唐家坝村的村民张红永。他带来的250斤西门塔尔牛肉在不到二十分钟的时间里销售一空，张红永的脸上挂满了笑容。从前因为父母都是残疾人，张红永的家庭负担沉重，做了上门女婿后，张红永想尽快让日子红火起来。从2011年他开始养殖肉牛，最初他整牛出售，从牛犊到成牛，付出很多劳动，一头牛只能卖出一万元，多数利润都被牛贩子挣去了。

很快，在西安机务段驻村扶贫干部的帮助下，张红永就及时调整了养殖品种，从当地的黄牛该为肉质丰富、体型硕大的西门塔尔肉牛。同时，在西安机务段驻村扶贫干部的联络下，张红永改出售整牛为出售牛肉，这样下来仅一头牛就可以增收三到四千元。2017年，张红永收入26万余元。2018年截至目前，他收入已超过30万元。张红永的养殖场还解决了村里四户人的就业，从“倒插门”到“带头人”，张红永实现了“华丽的转型”。

秦海斌是西安机务段整备车间副主任，同时也是唐家坝村的第一书记，他打心眼里为张红永感到高兴。“他的肉牛养殖合作社从最初的1头牛到现在的87头牛，发展十分迅速。今后我们还计划投入170万元扩建牛棚，带动当地产业发展，切实帮助困难群众脱贫增收。”

在现场选购的陈女士对今天的收获也十分满意，“我买了黄豆、蜂蜜、木耳，都是无污染无公害的食品，我们能买到放心的食品，老乡们能增收，这是件一举两得的好事，希望这个活动能够长期开展。”

对此，西安局集团公司的工作人员表示，他们将通过西铁双维超市设立“扶贫农产品销售专区”，开辟线上销售渠道等措施，进一步拓宽扶贫农产品的销售途径，帮助贫困群众早日实现致富梦，也进一步方便市民们购买山货。

铁路志愿者向社区居民推销来自贫困村的农副产品。

铁路志愿者向社区居民推销来自贫困村的农副产品。

用心动脑下功夫 多措并举助力勉县脱贫攻坚

近年来，中国铁路西安局集团有限公司定点帮扶勉县的8个贫困村，先后通过修建立交桥、乡村道路、灌溉堰坝等基础设施建设和实施茶叶加工厂、肉牛养殖基地、禽类屠宰加工车间等16个产业帮扶项目，为贫困地区群众打通脱贫致富道路。同时，西安局集团公司还利用自身企业特色，推出“公益慢火车”“丝路扶贫车”“消费直通车”等多项扶贫举措，为贫困地区乡亲们的日常出行、外出务工和农产品销售等方面提供便利。

勉县地处秦巴连片贫困地区，全县共有99个贫困村，共计3.4万贫困人口，全县脱贫攻坚形势严峻。对此，勉县扶贫办主任薛永军说，“从2013年起，西安局集团公司就开始派驻工作队扎实投入勉县的扶贫一线，投资1.1亿修建了两座高架桥，开行多趟扶贫列车，还为我们找项目筹资金。是他们的这些努力，改变了勉县许多困难群众的生产生活面貌，助力了勉县的脱贫攻坚事业，我代表勉县人民真诚地感谢西安局集团公司对我们的支持和帮助。”

“用心动脑下功夫”是陕西省社会扶贫办公室副主任余毅对西安局集团公司扶贫工作的评价。他表示，西安局集团公司的扶贫方式正是“产业+就业”模式的生动实践，一方面拉动生产，一方面解决就业，让困难群众切实增收。“西安局集团公司发挥自身优势，把扶贫放到了心里，因此得到了当地干部群众的一致认可。”

据了解，此次“村口到门口· 消费扶贫直通车”活动在西铁南郊社区启动后，后续将在其它直销站点相继开展，通过“消费扶贫直通车”，让贫困山区的优质农副产品走出大山，直接进入城市社区，在丰富老百姓餐桌的同时，也为贫困地区的乡亲们带来了收益。

编辑： 辛超