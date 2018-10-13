西部网讯（记者 李媛 贺桐）丝路影动，星耀古城。今天（10月13日），由国家电影局指导，陕西省人民政府、福建省人民政府主办，西安市人民政府、陕西省新闻出版广电局、西部电影集团有限公司承办的第五届丝绸之路国际电影节在陕西大剧院举行闭幕典礼，来自国内外的影坛大咖，在具有独特文化氛围的大唐不夜城现代唐人街步上红毯，共襄盛举。

丝路电影节红毯汇聚影坛大腕

下午6时许，本届电影节18部入围影片的主创人员、主宾国嘉宾，以及出席论坛、展映、专项活动的特邀嘉宾，一一走上红毯。

同时，本届电影节的形象代言人成龙、青年形象大使景甜、旗手吴磊，刘晓庆、赵雅芝、黄晓明、丹尼斯·吴、白百何、关晓彤、许魏洲、于朦胧、李一桐等影视明星纷纷走上红毯，引发围观粉丝的阵阵尖叫。

此外，还有很多明星携自己的电影新作与剧组一起亮相红毯，包括《来自你的瓦伦汀》剧组的明道、马赛罗·欧根，《在乎你》剧组的俞飞鸿，《为你写诗》剧组的吴克群，《说走就走之不说再见》剧组的吴谨言、牛俊峰，《梦想之城》剧组的温兆伦、保剑锋，《梦境之源》剧组的陈志朋等。

最后走上红毯的是本届电影节的代言人成龙，他表示对西安感情深厚，“我两部电影《神话》《功夫瑜伽》都是在西安拍的，一想到这里就会想到兵马俑。”他也表示会竭尽全力推广中国文化：“丝路电影节可以让我们接触到更多的外国团队、外国电影，可以了解到世界各地不同的文化，也可以吸引更多人来到中国，所以这不只是电影，更是文化的交流。我会尽量用我形象大使的身份，把中国电影中国文化、中国功夫推广出去。”

五大奖项闭幕式颁奖典礼揭晓

本届电影节共收到来自68个国家和地区的565部影片参与评奖。邀片国家数量、影片数量及质量均超过上届，着力体现丝绸之路国际电影节的国际性和丝路文化特色，进一步提升电影节国际影响力和品牌影响力。

18部影片最终入围，五大奖项在闭幕式颁奖典礼上揭晓。荣获2018金丝路传媒荣誉“最佳故事片”的有三部电影，分别是中国影片《我不是药神》，黎巴嫩、比利时、塞浦路斯、法国、美国合拍片《羞辱》以及挪威影片《第十二人》；最佳动画片是韩国影片《萌犬流浪记》；中国影片《黄河尕谣》获得“最佳纪录片”奖；最佳男演员桂冠被波兰影片《挣脱限制》中的雅库布·吉尔萨摘得，而获得最佳女演员的是乌克兰影片《继续前行》中的主演达沙·普拉蒂。评委会特别荣誉授予俄罗斯影片《暂时困难》。

除了评奖单元，本届电影节首次设立了三个主宾国：法国、哈萨克斯坦、罗马尼亚，并有来自伊朗、土耳其和俄罗斯在内的60余个“一带一路”沿线国家和地区的155部优秀影片和知名影人、专家学者参加电影节活动，邀片质量和数量全面超越上届，在促进陕西及西安对外开放方面发挥了重要作用。

独具丝路特色演出体现电影节主题

本届丝绸之路国际电影节的闭幕式演出，既有丝路特色和中国文化，又融入国际元素，体现了丝路电影节“新时代、新丝路、新视界”的主题，奉上了一场光影与歌舞的盛宴。

舞蹈《跨越千年》表现丝路今夕，器乐舞蹈《丝路》将人引入对丝路文化的遐想。RESOUND理想人声乐团的表演的《无极无尽》伴随中华武术一起出现。吉克隽逸演唱的《Enjoy Your Life》由俄罗斯舞团伴舞。而《唱响丝路》则由三位外国友人好弟（尼日利亚）、马克西姆（乌克兰）、杰西卡 （阿根廷）带来外文版的中文歌曲《东风破》《春天里》《青春舞曲》《玫瑰玫瑰我爱你》。青年艺人关晓彤、于朦胧、许魏洲等带来歌曲联唱《花期》《入戏》《荣耀》，代表了电影新生代的力量；京剧裘派嫡系第四代继承人裘继戎表演的舞蹈《薪传者》，用写意的舞姿表现了丝路文化艺术的薪火相传。孙楠演唱的歌曲《一起奔放》将闭幕式文艺演出推向高潮。

闭幕式最后举行了丝绸之路国际电影节会旗交接仪式，会旗正式传递给下一届丝路国际电影节承办城市福建省福州市。