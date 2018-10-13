育一流人才办一流大学 西工大举行80周年校庆纪念大会

西北工业大学80周年校庆纪念大会隆重举行。

西北工业大学80周年校庆纪念大会隆重举行。

西部网讯（记者 彭芬）八十载弦歌不辍，八十载薪火绵延。今天（10月13日），西北工业大学80周年校庆纪念大会在西安隆重举行。

西工大举行80周年校庆纪念大会 胡和平出席并讲话

省委书记胡和平出席并讲话。省委常委、西安市委书记王永康，省委常委、省委秘书长钱引安，副省长魏增军出席。大会由西北工业大学党委书记张炜主持。

胡和平代表省委和省政府向西北工业大学全体师生员工、海内外校友表示热烈祝贺。他说，80年来，西工大扎根西部、献身国防，弘扬“基础扎实、工作踏实、作风朴实、开拓创新”校风，秉承“公、诚、勇、毅”校训，培养了一大批优秀人才，形成了一大批具有标志性意义的科研成果，在我国高等教育发展、国防现代化建设中发挥了重要作用，为陕西经济社会持续健康发展作出了突出贡献。今日之西工大，已经成为莘莘学子向往的高等学府、科技英才攀登科学高峰的神圣殿堂、行业精英创新创造创业的深厚沃土。

胡和平指出，新时代新使命对教育事业发展提出了新要求，也为广大高校师生员工建功立业提供了新舞台。希望西工大深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，认真落实全国教育大会部署，全面加强党的领导，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，不断深化教育改革，加快一流大学、一流学科建设，主动融入地方发展，努力为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章作出新的更大贡献。

胡和平强调，省委和省政府将一如既往支持西工大建设发展，深入推进省部共建，帮助学校把教学环境建设得更美、把科研条件创造得更优、把师生生活保障得更好。祝愿西工大以建校80周年为新起点，不忘初心、牢记使命，培育出世界一流人才、打造出世界一流学科、研发出世界一流成果、建设成世界一流大学，在新征程上实现新飞跃、续写新篇章、创造新辉煌。

西北工业大学80周年校庆纪念大会隆重举行。

育一流人才办一流大学

为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈努力

“西北工业大学自诞生的那一天起，就始终坚持以人才培养为根本，为国家的富强砥砺前行、与民族的振兴同心相向、为科教兴国建功立业。”西北工业大学校长汪劲松说，西北工业大学始终坚持立德树人，育领军人才，80年来为经济社会发展和国防科技事业输送了19万多名高素质创新人才。始终坚持科技创新，铸国之重器，充分发挥“三航”特色优势，聚焦国家战略需求和世界科技前沿，为我国国防科技事业发展和国民经济建设作出了突出贡献。始终坚持与时俱进，担社会责任，扎实推进脱贫攻坚工作，加快推进军民融合相关平台建设，主动服务制造强国和网络强国建设，为推动国防军工行业发展贡献力量。

汪劲松表示，面向未来，西北工业大学将坚持不忘初心，持续培育一流人才；将坚持牢记使命，推进教育现代化、扎根中国大地办一流大学；将坚持服务社会，助力陕西追赶超越和大西安建设。他希望全体西工大人要同心协力、勇挑重担，为把学校建设成为学科特色鲜明的世界一流大学建功立业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈努力。

会上，工业和信息化部负责同志和校友、师生、国内外高校代表分别发言。国家部委负责同志，清华大学、西安交通大学、伦敦玛丽女王大学等国内外高校代表、外国友人和知名学者代表、企业代表等参加大会。

据了解，校庆期间，共有6000余名西工大校友赶回学校，庆祝母校生日，并通过各种途径表达对母校的深切眷恋和感恩之情。西北工业大学将举办以学术为主、富有特色的纪念交流活动100余场，共襄盛举、同叙情长、共谋发展。

编辑： 彭芬