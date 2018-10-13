第七届中国信息网络与高新技术法律实务研讨会举行

10月13日，第七届中国信息网络与高新技术法律实务研讨会暨高新技术法律专业委员会2018年年会举行。

西部网讯（记者 李媛） 西安被称为“硬科技之都”,是国家航空、航天、机械、电子、新能源、现代农业等高新科技领域重要的科研生产基地，伴随经济发展和技术进步，全市信息网络与高新技术法律纠纷数量不断增多。

为进一步提高全市律师应对以信息网络为代表的高新技术领域案件的能力和水平，满足大西安发展高新技术打造硬科技之都的需要，更好地服务全市高新技术领域创新创业过程中产生的实际法律问题。10月13日，第七届中国信息网络与高新技术法律实务研讨会暨高新技术法律专业委员会2018年年会在西安市举行。

西安市司法局局长张华俊介绍，此次研讨班有四个分会场和七个分论坛，分别围绕网络安全和数据保护法务，网络平台和电子商务法务，互联网金融法务，特设法律服务专题，专利、商标、商业秘密、反垄断，版权和知识产权，以及信息网络与高新技术法律综合问题进行了研讨，每一个分论坛都有专家进行评论，通过这种研讨加评论的方式，进一步集智出新，解难破题，提升律师服务互联网经济的综合水平。

第七期全国电子数据证据法务高级研讨班是此次会议的重头戏。研讨班上，中国科学院软件研究所并行软件与计算机科学实验室研究员、博士生导师丁丽萍教授以暗网、区块链与电子取证为主题进行了演讲。西安交通大学法学院教授、博士生导师马治国教授以知识产权司法鉴定在技术侵权判定中的作用为主题进行了演讲。南京邮电大学教授、计算机技术研究所副所长孙国梓以网络态势感知与电子数据取证为主题进行了演讲。司法鉴定科学研究院副研究员郭弘副教授以刑事案件中电子数据的取证鉴定规范与质证技巧为主题进行了演讲。隆安律师事务所创始人、博士生导师徐家力教授以网络及新技术法律问题探讨为主题进行了演讲。

西安市司法局党组书记陈松林说，这次会议的召开，使西安的广大律师近距离地接受国家最高层次的信息网络和高新技术法务培训，分享最新的研究成果，学习最新的知识和技能，是极为难得的机遇。全市律师一定要抓住这个机会，向专家学习，向全国的同行学习，努力提高信息网络和高新技术业务水平，更好地维护当事人的合法权益，更好地发挥广大律师在“五位一体”总体布局和‘四个全面’战略布局中的重要作用。

编辑： 王瑜