长安区已拆除违建别墅359套 周末不停工加速拆后复绿

长安区加速推进秦岭违建拆后复绿。
长安区加速推进秦岭违建拆后复绿。
西部网讯（记者 彭芬）今天（10月13日）上午，在长安区太乙宫街道嘉艺现代农业园项目现场，生态恢复工作正在加速进行中。工人师傅麻利地栽种着麦冬草，放眼望去一片绿色，生机盎然。
据了解，嘉艺现代农业园项目占地101.23亩，共涉及别墅10栋13套，建筑面积5567.32平方米，设施农业类建筑面积15411.68平方米。该项目于9月9日正式开始违建拆除工作，9月18日全面完成违建拆除，9月25日同步完成垃圾清运及黄土覆盖工作，10月3日项目生态恢复工作正式启动。
目前，该项目累计拆除非农业设施40处，面积14904.968平方米；累计完成拆除违建别墅10栋13套，面积5567.32平方米。截至10月12日，累计清运垃圾30535立方米，累计回填黄土93672立方米，累计栽植油松约6000棵。
10月13日，一天套种麦冬草约2500平方米，累计套种麦冬草约5500平方米。新植的油松和麦冬草在湿润的土地中开始延续生命与活力，眼前的新绿与远处的青山相映成趣。复绿工程相关负责人表示，生态恢复工作完成以后，还将对绿植加强后期管护，定期派专人检查、浇水、修剪、施肥，有效提高植被成活率，确保成林成坪成景。
据悉，截至10月12日，长安区共拆除违建721宗、73.5万平方米，15个别墅类项目拆除工作已全部启动，累计拆除违建别墅284栋359套、18万平方米。拆除项目的复绿也在全面跟进，群贤别业累计绿化种树4万平方米，颐德庄项目累计复绿2.7万平方米，路易山庄项目栽植油松2.9万平方米，青华度假村项目累计栽植油松8130平方米，套种绿草7600平方米。
编辑： 彭芬
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