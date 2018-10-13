西安全市新登记市场主体超35万户，在副省级城市中排名第三。

西安全市新登记市场主体超35万户，在副省级城市中排名第三。

西部网讯（记者 张棋） 11月13日上午，西安市工商局在新城区政务中心举行了西安新登记第35万户市场主体颁牌仪式。西安市工商局党委书记、局长陈吉利，新城区区委书记、区长仵江分别向全市新登记的第35万户市场主体——西安华讯方德博信投资管理合伙企业颁发了营业执照及纪念牌。

新城区副区长孙伟，工商新城分局党委书记、局长刘海军分别为全市新登记的第350001户市场主体——西安锦绣汉唐文化创意有限公司颁发了营业执照及纪念牌。蓝田县市场监管局副局长贺建军、最美工商干部常乐分别为第350002户市场主体——蓝田县中田永恒供热有限公司、第350003户市场主体——蓝田县果旺种养农民专业合作社颁发了营业执照及纪念牌。

西安华讯方德博信投资管理合伙企业董事张博在颁牌仪式上发表感言表示:“作为一名创业者，深深感受到政府的高效率和高质量的办事能力，感慨于西安近几年蓬勃的经济活力与卓越的营商环境，并有幸成为这一切的见证者与受益者。在企业注册设立的过程中，工商人员专人指导、全程跟进，让我们享受到了西安工商高效、快捷的办事效率和五星级服务。正是因为市委市政府、新城区和工商部门对企业各方面的大力支持，我们才得以在故乡的热土上继续我们的梦想！新时代、新西安、新经济，我们将继续奋力实干，与大西安一道追赶超越，向着“国际创新创业之都”加速奔跑！

记者从西安市工商局现场发布会上了解到，截至10月11日，全市今年新登记市场主体突破35万户，达到351097户，平均每个工作日新登记1655户，占全省同期新登记市场主体58.52%，高出2017年全年新登记总量23.97个百分点；全市累计登记市场主体1296932户，每千人拥有市场主体134.86户。其中内资企业33978户、私营企业413837户、外资企业3766户、个体工商户836352户、农民专业合作社8999户。

西安市市场主体存量和增量的增速双双居于十五个副省级城市第一位。市场主体总量目前排十五个副省级城市第五位，相比2017年底上升2个位次。全市新登记市场主体总量，在副省级城市中排名第三。

编辑： 王瑜