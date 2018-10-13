千阳发现西汉组合式陶窑，出土陶器、钱币等多件文物。
千阳发现西汉组合式陶窑，出土陶器、钱币等多件文物。
千阳发现西汉组合式陶窑，出土陶器、钱币等多件文物。
西部网讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 王颢） 今年5—6月，宝鸡市考古研究所对千阳县东城幼儿园选址涉及省级保护单位前川遗址建设控制地带进行了考古发掘，本次发掘对于进一步搞清前川遗址的外围功能区的布局特征和文化内涵具有重要意义。近日，宝鸡市考古研究所发布了此次考古发掘成果。
记者了解到，此次考古发掘地点位于千河北岸二级台地上，发掘面积200平方米，发现古代遗迹10处，其中陶窑6座、灰坑2个、灰沟1条、墓葬1座。陶窑均为半地穴式，由操作坑、窑门、窑室和烟囱等四部分组成。
出土物依据用途的不同可分为生活陶器、建筑材料、窑具和其他。生活陶器，均为泥质灰陶，器形主要有陶釜、陶盆、陶盏、储钱罐等；建筑材料，主要有板瓦、筒瓦、瓦当及砖；窑具，为烧窑时所用器具，包括支垫、筒状器、圆陶片；其它遗物，主要有钱币、铁刀等。
考古人员依据遗迹单位中出土的器物形制及纹饰结合地层关系判断，可判定陶窑遗址的时代为西汉时期。
考古人员介绍说，陶窑遗址与前川遗址距离近，时代上有重叠，因此两者之间必然存在一定的关系。前川遗址虽然尚未发掘，但依据调查资料和文献资料一般认为其为隃麋县故城所在地。因此，陶窑遗址极有可能是隃麋县故城的制陶作坊区。另外，鉴于千阳在西汉时期特殊的地理位置，此陶窑的建造很有可能为“窑随宫设”，与离宫别馆存在一定关系；与丝绸之路、千阳古道等方面也存在一定联系。
本次发掘对于进一步搞清前川遗址的外围功能区的布局特征和文化内涵具有重要意义。发现的组合式陶窑是一种不多见的陶窑建造方式，具有省时省工产量大效率高的特点，是在不改变窑室形制的条件下进行的适当改造和创新，体现了古代工匠的智慧和才能。陶窑遗址的发现为研究当时陶窑形制特点、制陶技术发展等方面提供了重要的实物依据，为关中西部汉代陶窑研究提供了实物资料，同时对汉代物质文化史的研究也具有重要意义。
编辑： 王瑜
娱乐开幕式上，上影集团董事长任仲伦、导演刘苗苗、吕乐、王小帅、管虎、章明、张一白以及陈嘉上，作为中国电影行业代表登台，一起为中国电影击鼓加油。10-12
娱乐10月19日，周迅也将与主唱嘉宾蔡依林、吴青峰、窦靖童、白举纲、马伯骞，主持人阿雅、杜海涛一起，在公益演唱会上为爱发声。10-12
娱乐中国有源远流长的“以歌舞演故事”的历史，它是音乐剧创作不容忽视的丰富资源。10-12
娱乐电影里的主角，除了敢爱敢恨的小丫头长公主，每个人都在逼仄的欲望和算计中，找到一条曲折的出路，抑或不甘心的死路。10-11
娱乐随着夏天的远去，2018年第三季度也已收尾，值得欣喜的是电视剧市场终于打破沉寂迎来突破，形成一波收视热潮。10-11
娱乐在“西影60周年”纪念大会上，姬他还为大家带来了诗朗诵《写给电影人的情书》，磁性声线娓娓道来电影人的骄傲。10-11
娱乐本书在传达用领养代替买卖的理念同时，其出版所得版税在扣除相关成本后，剩余收益也将全部用于慈善公益事业。10-11
娱乐记者为此来到宋春丽家中，听性格爽朗的她娓娓道来这些年的从艺感受以及“一不小心就火了”的幕后经历。10-11
娱乐就是希望优质IP能够不断变换出新的样式，让IP也能够生态化，让IP能够不断生发出新的能量。10-11
娱乐毛阿敏演唱的《光荣与梦想》（赵麟曲）、《同一首歌》（陈哲词/孟卫东曲）也影响至今。10-10
娱乐小丰提到，音乐类选秀之所以一直在综艺节目中存在，最基本的还是因为其很低的门槛接纳了最大数量的受众。10-10
娱乐正如海报中“看故宫活起来，解锁你的创新力”，节目让故宫不再局限于宫墙之内，被更多年轻人“带回家”。10-10