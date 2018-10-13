千阳发现西汉组合式陶窑，出土陶器、钱币等多件文物。

千阳发现西汉组合式陶窑，出土陶器、钱币等多件文物。

千阳发现西汉组合式陶窑，出土陶器、钱币等多件文物。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 王颢） 今年5—6月，宝鸡市考古研究所对千阳县东城幼儿园选址涉及省级保护单位前川遗址建设控制地带进行了考古发掘，本次发掘对于进一步搞清前川遗址的外围功能区的布局特征和文化内涵具有重要意义。近日，宝鸡市考古研究所发布了此次考古发掘成果。

记者了解到，此次考古发掘地点位于千河北岸二级台地上，发掘面积200平方米，发现古代遗迹10处，其中陶窑6座、灰坑2个、灰沟1条、墓葬1座。陶窑均为半地穴式，由操作坑、窑门、窑室和烟囱等四部分组成。

出土物依据用途的不同可分为生活陶器、建筑材料、窑具和其他。生活陶器，均为泥质灰陶，器形主要有陶釜、陶盆、陶盏、储钱罐等；建筑材料，主要有板瓦、筒瓦、瓦当及砖；窑具，为烧窑时所用器具，包括支垫、筒状器、圆陶片；其它遗物，主要有钱币、铁刀等。

考古人员依据遗迹单位中出土的器物形制及纹饰结合地层关系判断，可判定陶窑遗址的时代为西汉时期。

考古人员介绍说，陶窑遗址与前川遗址距离近，时代上有重叠，因此两者之间必然存在一定的关系。前川遗址虽然尚未发掘，但依据调查资料和文献资料一般认为其为隃麋县故城所在地。因此，陶窑遗址极有可能是隃麋县故城的制陶作坊区。另外，鉴于千阳在西汉时期特殊的地理位置，此陶窑的建造很有可能为“窑随宫设”，与离宫别馆存在一定关系；与丝绸之路、千阳古道等方面也存在一定联系。

本次发掘对于进一步搞清前川遗址的外围功能区的布局特征和文化内涵具有重要意义。发现的组合式陶窑是一种不多见的陶窑建造方式，具有省时省工产量大效率高的特点，是在不改变窑室形制的条件下进行的适当改造和创新，体现了古代工匠的智慧和才能。陶窑遗址的发现为研究当时陶窑形制特点、制陶技术发展等方面提供了重要的实物依据，为关中西部汉代陶窑研究提供了实物资料，同时对汉代物质文化史的研究也具有重要意义。

编辑： 王瑜