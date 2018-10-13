宝鸡发生一起交通事故致2人死亡 其中包括一名5岁男童

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 记者从宝鸡市金台交警大队了解到，10月12日晚上，212省道宝鸡市金河镇洪水沟村路口发生一起交通事故，事故造成2人死亡，其中包括一名5岁男童。另一名受伤的女孩正在医院救治。

据了解，10月12日20时15分许，肖某（男，32岁，准驾B2E）驾驶陕C8XXXD号小型越野车，沿省道212（陇凤线金台段）由北向南行驶至96KM+700m处（金河镇洪水沟村路口），与由东向西过公路的行人齐某（女、34岁），李某（男、5岁），李某（女、8岁）发生碰撞，致齐某、李某（男）当场死亡，李某（女）受伤（已送往医院救治），造成道路交通死亡事故。

目前，伤者伤情稳定，肇事驾驶员肖某已被警方控制，肇事车辆依法扣留，事故正在进一步依法调查处理之中。

编辑： 王瑜