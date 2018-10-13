为期20天 陕西省委第三环保督察组“回头看”安康

西部网讯（记者 凌旎） 为深入贯彻落实习近平生态文明思想，经陕西省委、省政府批准，省委第三环保督察组于10月12日进驻安康开展环境保护督察“回头看”，督查将于10月31日结束。
据悉，2016年至2017年，陕西已对全省12个市(区)实现了环保督察全覆盖，并对10个县（区）开展了大气污染专项督察。本次“回头看”，陕西省委第三环保督察组主要督察安康市委、市政府部署推动中省环保督察整改工作情况，市级有关部门督察整改责任落实和工作推进情况，县（区）级党委和政府督察整改工作具体实施情况。孙琳任督察组组长，刘文亮为副组长。
“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题，落实生态环保党政同责、一岗双责、严肃责任追究情况，以及重大环境生态问题的整治情况都在本次督察范围内。
根据安排，陕西省委第三环保督察组督察进驻安康时间为20天，进驻期间全程受理人民群众就身边环境问题来电来信进行投诉举报。
投诉举报电话：0915-3315475
邮政信箱：安康市第A001号邮政信箱
督察组受理举报电话时间为每天8:00～20:00，主要受理安康生态环保方面的来信来电举报，其他不属于受理范围的信访问题，将按规定交由安康有关部门处理。
编辑： 韩睿
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