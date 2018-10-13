“行走三江三河”活动收官 三年来陕西主要河流环境向好

“行走无定河”总结座谈会现场。

西部网讯（记者 凌旎）10月12日，无定河沿线水污染防治调研活动顺利结束，代表着陕西省环保厅等4部门联合举办的“行走三江三河”系列活动进入尾声。三年深入近40个县的持续调研结果表明，陕西所有主干流黑臭水体和劣五类水体已经全部消除，目前水质基本保持在四类与五类之间，全省主要河流整体环境日渐好转。

陕西省环保宣教中心副主任杨松峰认为，选择汉江、丹江、嘉陵江，渭河、延河、无定河这六条江河，是因为她们能够代表整个陕西的水环境。据悉，和三年前相比，如今陕西多条河流两岸建立起了河堤走廊，既保护了河流，也给居民提供了休闲娱乐的场所；污水处理厂的数量大大增加，原有厂房也进行了提标改造，如今已能实现收集80%以上的工业、城市生活污水，基本消除污水直排现象；江河水生态环境的改善也让当地旅游业发展了起来。

陕西省环保志愿者联合会成员李连源告诉记者：“以陕北举例，一年前，延河、无定河臭味还很明显，河边垃圾成堆。今年再来到这里，水真的变清了，水质有了明显改善，让人刮目相看。”

在调研过程中，李连源也发现了一些问题。“我省大江大河的变化让人欣喜。可是，调研过程中我们也发现，由于资金短缺，县乡两级政府虽是行动积极，但在治理河流时显得力不从心。如果能给予他们更多的支持，将会极大促进基层单位治河护河计划的实施。”

在“行走无定河”总结座谈会上，杨松峰说：“‘行走三江三河’活动对于助推全省水污染防治工作有不可替代的作用。我们邀请了省内外媒体、环保志愿者参与调研，他们的监督促进了政府部门下大力气开展防治工作，不遗余力的宣传也让老百姓更加了解保护河流的重要性。水污染防治工作需要长期投入，只有全民参与才能够让我们尽早达成防治目标，打好这场攻坚战。”

编辑： 韩睿