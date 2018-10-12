陕西省司法厅集中学习《中国共产党纪律处分条例》

陕西省司法厅举行学习《中国共产党纪律处分条例》辅导报告会。

西部网讯（记者 李媛）今天（10月12日）上午，陕西省司法厅举行学习《中国共产党纪律处分条例》辅导报告会。陕西省司法厅党组书记、厅长王永明同志主持，特邀中央党校（国家行政学院）政法部副主任杨小军进行专题辅导。

杨小军围绕新《条例》修订的背景和意义、内容和基本精神，从强化政治纪律、重点查处案件等十三个方面，进行了详细解读。

结合全系统工作实际，就学习好、贯彻好、执行好新修订的《条例》，王永明提出，要提高政治站位，坚决做到“两个维护”。学习贯彻《条例》，必须提高政治站位，深化思想认识，增强行动自觉，把学习贯彻《条例》作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的具体实践，使党的纪律在全系统广大党员干部中入脑入心，真正树立起党规党纪的权威性、严肃性,不折不扣地把政治纪律、政治规矩的具体要求落实到实际行动中，确保全党令行禁止，确保党中央一锤定音、定于一尊的权威。

坚持以人民为中心，充分发挥职能作用。司法行政系统是维护社会公平正义的主阵地，学习贯彻《条例》，就要通过强有力的纪律来作保障，真正做到严格守法、秉公执法、公正司法，为维护社会安全稳定发挥更大的职能作用。要结合全面从严治党的实际，充分发挥发生在我们身边的正面典型倡导和反面案例的警示作用，教育引导广大党员干警，特别是各级领导干部，自觉对照《条例》规范自身行为，树立群众观念，守牢纪律底线，坚决与各种违纪行为作斗争,以铁的纪律保持党同人民群众的血肉联系。

突出问题导向，建立完善长效机制。全系统各级党组织贯彻落实《条例》，就是要始终坚持问题导向，从细微之处明察秋毫，做到防患于未然；执法执纪部门要主动作为，紧盯关键环节、敏感节点、要害部位，把问题及时消灭在萌芽状态；领导干部要认真履行“一岗双责”，敢于刀刃向内，严格执法执纪，强化监督执纪问责，坚持纪严于法、纪法协同，深化运用监督执纪的“四种形态”，加强纪律建设，涵养政治生态，持续推进不敢腐、不能腐、不想腐长效机制建设，为司法行政各项工作的健康发展创造良好政治生态。

王永明表示，目前厅机关正在开展“五讲五比五提升”专题学习教育活动，全省监狱、戒毒系统正在开展“大学习大整顿大练兵”专项活动，希望厅机关和两局要把学习贯彻《条例》贯穿于两项活动之中，以落实新《条例》促进纪律作风不断改进，推动队伍素质不断提升，为我省司法行政工作追赶超越和创新发展提供坚强有力的纪律保障。

厅领导班子成员及机关党员干部、省戒毒局领导班子成员及机关全体民警职工在主会场听报告，省监狱局及各监狱、各强戒所除值班人员外的全体人员在各分会场听报告。

编辑： 高政超