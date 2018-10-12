丝路电影节国际青年导演学术交流会在西安落幕

第五届丝绸之路国际电影节国际青年导演学术交流会圆满落幕。

西部网讯（记者 李媛 贺桐）今天（10月12日）上午，第五届丝绸之路国际电影节2018国际青年导演学术交流会在西安工程大学落下帷幕。为期四天的展映及学术交流活动，展映了来自12个国家的58部青年导演创作的作品，学术交流活动气氛热烈。

来自韩国骊州大学的安秉泽教授简要介绍了韩国电影的发展历史及在世界各国影展的获奖情况和市场运作方式。他说，中国与韩国同属东亚文化圈，两国文化有许多共通之处，希望彼此不只是单纯的电影资源输出或输入的对象，而应该有更深层次的文化交流，并建议以后中韩青年电影导演能够定期进行电影制作交流。

澳大利亚纽卡斯尔大学的博士、导演斯图尔特•米可布兰特尼从这次参加交流会的切身感受出发，认为电影或许比其他任何艺术媒介更能在感情上把人们联系在一起，它是一种真正的世界性的艺术形式。他以“全球化”和“讲故事”为关键词，分析了电影是如何在思想内容和创作实践中把从古到今及世界各国的人们“连接”在一起的。

西安工程大学党委副书记赵小峰说，交流会让大家深切感受到电影艺术的无穷魅力与勃勃生机，更深切感受到一代年轻电影人的朝气蓬勃、无限潜力。西安正向着国际化大都市迈进，以电影为纽带桥梁，讲好中国故事，与世界沟通交流，是西安发展文化、提升文化产业水平、与国际先进文化和谐共荣的有效途径。这与西安工程大学举办国际青年导演学术交流会的初衷是相吻合的。

编辑： 贺桐