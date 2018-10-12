陕西省市共建乳品重点实验室 助力奶山羊产业健康发展

陕西首家乳品检验检测技术研究与应用平台在咸阳设立。

西部网讯 （记者 张棋 通讯员 张伟峰 张创奇）10月12日上午，由省市共建的陕西省首家乳品检验检测技术研究与应用平台在咸阳市食品药品检验检测中心设立。

根据协议，省市双方将依托咸阳市食品药品检验检测中心，建成一个西北领先的乳品检验检测省级重点实验室，承担起全省乳品监督抽检任务和企业委托检验任务，利用重点实验室平台开展相关领域新技术研究、补充检验方法研究等科研创新工作，助力我省奶山羊产业健康发展。

据了解，陕西省是我国的奶业大省，也是我国乳制品业的重要基地。乳品总产量为180多万吨，其中液态奶总产量为160多万吨，在全国排名第五；奶粉总产量为20多万吨，在全国排名第三。同时，陕西省也是中国奶山羊饲养最集中的省份，奶山羊存栏220多万只，全国的羊奶粉90%以上都来自陕西。全省有18家乳制品生产企业有生产婴幼儿配方奶粉生产许可证，数量上在全国排名第二。

陕西首家乳品检验检测技术研究与应用平台在咸阳设立。

咸阳市食品药品检验检测中心承担“陕西省乳品检验检测技术研究与应用平台”建设任务，下设兴武区域（设在武功县，覆盖武功县、兴平市），彬长旬区域（设在彬县，覆盖彬县、旬邑县、长武县），泾三淳区域（设在泾阳县，覆盖泾阳县、三原县、淳化县）和乾礼永区域（设在乾县，覆盖乾县、永寿县、礼泉县）四个分中心。建筑总面积达到21546平方米，拥有各类先进仪器设备588台套，具备食品38大类309个产品1676个参数的检验能力，其中乳及乳制品具备全项目检验检测能力，检测能力名列全省食药检测系统前列。

通过省市共建，预计到2019年底前，将进一步取得婴幼儿配方乳粉全项目检验检测能力，不仅为全省乳品质量安全监管提供强有力的技术支撑，也将为推动陕西乳品产业健康发展发挥积极作用。

编辑： 沈晓芳