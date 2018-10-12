共享教育国际化新机遇 西工大举办全球优秀高中校长论坛

10月12日，西北工业大学举办首届全球优秀高中校长论坛。
西北工业大学优秀海外生源基地授牌仪式。
西部网讯（记者 彭芬）正值西北工业大学80周年校庆，今天（10月12日），西北工业大学举办了首届全球优秀高中校长论坛。来自全球15个国家的30余所高中校长及教育专家汇聚一堂，交流教育经验，分析教育发展方向，探索高中与大学国际合作新途径。
西工大党委副书记陈建有在致辞中表示，该校通过构建极具特色的全球伙伴合作关系网，打造“引进来、走出去”的国际化人才生态圈，营造适宜于国际化创新人才成长、成才整体环境，提升了国际化人才培养水平。他希望与会嘉宾深入交流，增进彼此友谊，共享教育国际化发展的新机遇。
论坛还举行了西北工业大学优秀海外生源基地授牌仪式，与会领导为全球28所高中授牌。至此，西工大已建立了30余个优秀海外生源基地，遍及美国、俄罗斯、澳大利亚、法国、匈牙利、韩国、印度尼西亚、哈萨克斯坦等国家，留学生结构更加丰富多元。
来自匈牙利的匈中双语学校副校长莎夫•玛瑞拉•维多利亚告诉记者，越来越多的匈牙利家长选择送孩子来中国留学，他们非常看好中国的发展前景并且信任中国安全的社会环境，“当家长们得知我来参加本次活动都非常高兴，他们希望我能为学生们开拓新的发展机遇并提供更多的选择机会。”据悉，匈中双语学校是匈牙利第一所公办双语学校，参照中国的教学纲要为学生安排汉语课程，熟习中华文化。
本次论坛为期3天，将举办“从文物看中华文明与创新精神”“深海重器 亮剑工大”“脑控车：让意识控制变成现实”等系列文化、科技讲座及实验室考察参观，加强沟通交流，进一步扩大西工大国际影响力与知名度。
编辑： 彭芬
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