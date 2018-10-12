榆林推进旅游发展全域化 打造陕甘宁蒙晋区域旅游中心城市

10月11日，榆林市举行旅游产业大会暨全域旅游工作会。

西部网榆林讯（记者 李明）10月11日，榆林市举行旅游产业大会暨全域旅游工作会。记者从会上了解到，榆林市将以创建全域旅游示范市为目标，推进旅游发展全域化，旅游治理规范化，旅游服务标准化，旅游效益最大化，努力将榆林打造成为陕甘宁蒙晋区域旅游中心城市。

榆林市委书记戴征社说，发展旅游对推动榆林产业转型、高质量发展具有重大意义，要提高认识下决心干、理清思路科学会干、加强领导创新实干，努力开创榆林市旅游业发展新局面，真正让旅游产业成为撬动创业富民的新支点、成为转型升级高质量发展的新引擎。

戴征社说，要理清思路，在十大战略问题研究的基础上，聘请高水平团队搞好榆林全域旅游发展规划，全面适应当前新时代旅游发展的新要求，更好指导全市旅游产业科学发展；要高起点、高水平推进旅游软硬件“大环境”，全市叫得响的旅游大品牌和市县区精品旅游项目建设，切实做大做强全市旅游产业；要从活动策划、品牌宣传、游客组织、旅游市场管理方面入手，全面加快构建全域旅游组织服务体系，切实提升榆林旅游整体影响力、吸引力。各级党委政府、市旅发委和各相关部门要把发展旅游产业摆在重要位置，“一把手”要亲力亲为，按照构建全域旅游发展格局要求，着力推动旅游业从部门行为向政府统筹推进转变，同时强化财政保障、人才培养投入和督查考核力度，确保把发展旅游产业的任务逐项落到实处。

榆林市市长李春临说，各级领导干部要充分认识旅游业的战略地位，进一步坚定加快旅游产业发展的信心和决心，深挖榆林文化旅游这座“富矿”，努力开辟全市旅游产业发展新境界，以旅游“一业兴”推动经济社会“百业旺”。当前和今后一个时期，全市旅游工作要围绕打造全国知名旅游目的地和创建全域旅游示范市目标，深入实施全域旅游、四季旅游发展战略，着力提高旅游管理和服务水平，加快培育旅游市场新主体，拓展旅游发展新空间，把旅游业打造成为战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，引领和支撑榆林转型升级、高质量发展。要提高站位、注重统筹、持续发力，切实解决领导重视、部门联动、政策落实方面存在的问题，进一步形成共创共建全域旅游示范市的强大合力，以全域旅游的攻坚突破，再造一个新榆林！

“榆林历史文化丰富，遗迹遗存众多，风土民俗独特，全域旅游发展空间、挖掘潜力大。要提升整体规划水平，全面对标国际先进理念，承接先进管理方式和标准，以高质量的全域旅游发展成效促进榆林各行业高质量发展，把榆林变成一个旅游枢纽、一个旅游目的地。”省旅发委副主任陈梦榆说，省旅发委将在规划指导、项目支持、营销宣传等方面做好服务，使榆林早日成为宜居宜业宜游的幸福旅游城市。

当天，榆林市旅发委、市交通局、佳县、神木市作交流发言，榆林市旅游发展投资有限公司分别同陕旅集团及深圳正坤基投资有限公司签订战略合作协议。

据了解，榆林市现有4A级景区4家，3A级景区29家，每个县市区都有A级景区。全市共有170家旅行社、分社及网点，34家星级饭店。建成旅游厕所204座，所有A级景区实现水厕全覆盖，旅游服务环境在不断提升。

下一步，榆林市将坚持政府推动与市场运作紧密结合，创新体制机制，转变发展方式，壮大旅游市场主体，走内涵发展道路。消费与投资同步拉动，建设一批重大旅游项目，增加产品供给，促进旅游消费。旅游与多产业深度融合，充分发挥旅游带动作用，大力推进“旅游＋”，全面增强旅游发展新功能。开发与保护相提并重，注重低碳环保，有序开发利用资源，实现旅游业可持续发展。计划到2020年，全市年接待游客达到6000万人次以上，旅游业直接就业人数15万，间接就业人数60万，实现旅游综合收入500亿元以上。

编辑： 韩睿