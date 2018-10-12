国企开放日观摩推进会举行 揭开能源企业神秘面纱

“第七届国企开放日观摩推进会暨中国大唐第十二届企业开放日”活动启动。

西部网讯（记者 李卓然）“燃煤进入炉膛后燃烧，产生的热量将锅炉里的水加热，水吸热蒸发，变成高温高压蒸汽，经管道送往汽轮机，使汽轮机转子旋转，汽轮机转子带动发电机转子高速旋转，从而发电。”今天(10月12日)上午，由国务院国资委宣传局、中国大唐集团有限公司联合主办的“第七届国企开放日观摩推进会暨中国大唐第十二届企业开放日”在大唐陕西灞桥热电厂举行，近百名企事业单位职工、部队官兵和市民学生走进电厂，体验了一把清洁发电和供热全的过程。

企事业单位职工、部队官兵和市民学生走进电厂，参观30万千瓦机组集控室。

大家带上安全帽，走进发电厂，从参观年代先锋路劳模风采展板、30万千瓦机组集控室，再到冷却塔、西北地区首个供热监控中心、企业文化墙，“零距离”了解火电企业“把燃煤变成电力”的运作过程，以及多年的发展历程和突出成就。

途径发电厂冷却塔时，不少市民对排放的气体表示疑惑。解说员介绍，“冷却塔排出的白色烟气其实是水蒸气，没有任何污染，烟囱排放的气体也是经过高效脱硫，高效除尘，高效脱硝三道工序，非常洁净，真正实现了污染物全部达标排放。”

志愿者正在为大家讲解冷却塔工作原理。

来自西安电力高等专科学校的学生程雪婷由衷地感叹道，“很荣幸有机会来参加大唐集团的企业开放日活动，‘零距离’参观学习了火电生产各个流程，也非常感谢像大唐集团这样的央企为国家、社会，还有环境做出的积极贡献！”

据了解，按照陕西省政府“治污降霾•保卫蓝天”行动计划，大唐陕西发电公司经过两年的持续努力，投巨资完成了关中地区14台30万及以上，共计612万千瓦机组超低排放改造任务。其中，相对于超低排放改造前数据，灞桥热电厂30万千瓦1号机组2017年的排放量中，烟尘降低了一半，为104吨；二氧化硫降低了80%，为181吨，氮氧化物降低了一半，为605吨。

今年是中国大唐集团有限公司连续第12年举办开放日活动，超过七万名社会各界人士走进大唐集团。中国大唐集团有限公司还将在全国25个省市自治区的52家基层企业同步举行开放日活动。目前，该活动已成为中央企业中开放时间最早、坚持时间最久、覆盖海内外企业，具有示范引领效应的品牌传播活动。

编辑： 高政超