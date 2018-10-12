课业负担等成教育投诉热点 安康教育局长接热线听民声

安康市教育局长邹成燕和安康市政务服务中心对相关问题处理予以研讨落实。

安康市教育局长邹成燕通过12345接热线听民声。



西部网安康讯（记者 毛明博）近段时间，各类学生课业负担重、睡眠不足的吐糟段子，在微信朋友圈里广泛流传，也引起了安康市不少家长的关注。10月11日，按照向社会的承诺，安康市教育局长邹成燕走进安康市政务服务平台，通过12345热线接听市民热线，针对教育问题给予了回应。

课业负担 校园安全投诉多

“学生课业负担重，写作业常常到深夜，能否为学生课业和书包‘减负’？”“安康市育才路等路段学校众多机动车及流动摊贩多，学生上下学安全存在隐患希望教育部门重视。”……10月11日，多名安康市民通过12345热线向邹成燕反映。

近年来，受“高考”指挥棒的影响，学生的课业负担加重，不少中小学生常因做作业至深夜，家长呼吁减少课业负担的呼声不断。

邹成燕在接听市民反映情况后，认真记录，并现场解答，她承诺，将要求市教育局相关科室严格执行陕西省教育厅有关“减负”要求，还将对相关学校予以督查。

对于校园安全问题，邹成燕表示，将在完善校内相关制度的同时，积极协调公安、城管等部门，最大限度为学生安全提供保障。

市民1天向“12345”反映43件教育类投诉

10月11日当天，12345热线共接听群众来电43件，涉及教育方面的问题有17件。

邹成燕接听电话12件，其中现场解答咨询类诉求6件，形成工单5件，批示话务员接电工单2件。群众诉求主要集中在校园安全、入学入园、课业负担、学区划分、教师职称待遇和义务教育均衡发展等方面。

在接听热线活动后，安康市政务服务中心和安康市教育局当即召开接听事项办理会议，邹成燕根据群众诉求，现场批示办理意见。

截至目前，群众反映的课业负担、学区划分、教师职称待遇7个工单已全部按程序转办，并将严格按照5个工作日的时限要求办理办结。

安康市政府服务中心负责人介绍，通过12345热线，市（县局）长接电话活动的持续开展，越来越多的民生诉求得到更广泛地关注和更快速地解决。

编辑： 韩睿