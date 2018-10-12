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西安新增7个房屋维修资金交存网点 快看都有哪些网点!

时间：2018-10-12 15:55:23  来源：西部网-陕西新闻网  

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西安新增7个房屋维修资金交存网点 快看都有哪些网点!

近日，为方便业主交存维修资金，西安新增了中国银行行政中心支行、中国银行大兴新区支行等7个交存网点。

西部网讯 近日，为方便业主交存维修资金，西安新增了中国银行行政中心支行、中国银行大兴新区支行等7个交存网点。

截至目前，西安全市共有20家维修资金专户银行，81个交存网点，业主可登录西安市房管局门户网站或关注“西安房管”和“西安市房屋维修资金管理中心”微信公众号查询。

西安市房屋维修资金专户银行交存网点：


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

编辑： 高政超

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