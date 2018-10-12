西安咸阳机场出发层限时5分钟通过 违者将记扣3分

一辆满载乘客和行李的客车现场测试，通过西安咸阳国际机场T2、T3航站楼出发层道路时间为3分多钟。
西部网讯（记者 马晴茹 刘望）记者今天（10月12日）从陕西省公安厅机场公安局交警支队了解到，自11月1日起，针对小型机动车辆，西安咸阳国际机场T2、T3航站楼出发层道路实行限时5分钟通过并严禁空载车辆驶入的管理措施。抓拍系统将对超时驶离的小型机动车辆自动进行抓拍，对违法车辆依法给予机动车驾驶人罚款200元，记扣3分的处罚。
据陕西省公安厅机场公安局交警支队民警介绍，近年来，随着西安咸阳国际机场旅客吞吐量急速攀升，进出机场的车流量急剧增加，给航站楼出发层道路运行带来了很大的压力，人、车、路矛盾凸显，严重影响了机场道路安全和畅通有序。
为确保西安咸阳国际机场道路交通安全、畅通、有序，有效预防和减少道路交通事故，机场交警支队结合机场航站楼出发层道路实际，决定自2018年11月1日0时0分起，在西安咸阳国际机场航站楼出发层道路实施限时通过措施。目前，整套交通技术监控设备已建设调试完毕，10月13日0时0分起将进入试运行阶段。在试运行期间超时违停的车辆，对违法数据仅予以记录，但不予处罚。
记者还了解到，为了推行限时通过管控措施，机场公安交管部门学习借鉴了北京、上海、成都、青岛、长沙、昆明等机场航站楼的成功交通管理模式，结合本场旅客呑吐量及出入通道、落客平台的交通实际容量及本场车辆通行与停车落客的时间数据，经反复测试论证，以限时通过为基准，提出了科学合理的车辆通过时间，确保满足广大乘客下车、卸载行李的需求，同时兼顾考虑老弱病残及其他特殊群体。
民警介绍，这项措施的实施将遏制违停车辆占道候客现象，提高了车辆通行效率，有效预防和减少道路交通事故，实现出发层畅通有序，旅客平安出行。
编辑： 高政超
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