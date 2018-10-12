西工大成立网络空间安全学院 加快网信领域人才培养

10月11日，西北工业大学网络空间安全学院正式揭牌成立。

西工大与三六零科技、三六零企业安全、神舟绿盟等8家企业签约。

西部网讯（记者 彭芬）10月11日上午，第二届中国（西安）网络创新发展论坛曁西北工业大学网络空间安全学院成立大会在西安举行。该学院成立后，将采用校企共建、国际合作的新模式，开展网络空间安全领域的高端人才培养、科技创新与产业服务。

携手国内顶尖网安企业 共建网络空间安全学院

据悉，西工大是国内最早开展信息安全类建设的高校之一，是教育部认定的15所信息安全类“国家特色专业建设点”高校，建有全国十所之一的国家保密学院，首批获批网络空间安全一级学科，并建成了国家保密局安全保密测评陕西分中心、陕西网络创新研究院、空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室等平台。结合在空、天、地、海的军民领域人才培养、科技进步的历史积淀和巨大优势，已经天然形成了空天地海网五维空间安全的发展优势。

论坛开幕式上，西北工业大学党委书记张炜、陕西省委网信办主任鲍永能分别致辞，西北工业大学校长助理、网络空间安全学院院长张艳宁介绍了学院筹备情况。西工大与三六零科技科技、三六零科技企业安全、神舟绿盟等8家企业签约，通过企业捐建联合实验室、校企成立联合研究中心等方式，共建网络空间安全学院。

当天，以“新需求、新价值、新业态、新发展”为主题的中国（西安）网络创新发展论坛也在西北工业大学举行。中国工程院院士倪光南做“推进网信领域的国产自主可控替代”主旨演讲，中国国际公共关系协会副会长郑砚农做“新经济环境下的创新思维”的主题报告。三六零科技、神州绿盟等知名网信企业代表先后做主题报告。与会嘉宾共同研讨未来网络创新技术的发展与合作，共商未来网络产业发展、商业模式以及产业链共赢合作。论坛全天，多家国内知名网信企业进行了现场路演展示。

10月11日上午，第二届中国（西安）网络创新发展论坛在西工大举行。

2018年中国网络创新指数发布 陕西居第14位

论坛上，陕西网络创新研究院发布了《中国网络创新指数白皮书（2018）》。其中，在2018年全国地区网络创新综合评分中，北京市以82.96分排名第一，广东、江苏、上海、浙江紧随其后。陕西以44.05分排名第十四位。

陕西在“孵化器和众创空间规模、互联网及网信业科研成果、互联网及网信业发明专利交易、+工业融合”四项关键指标上均高于全国平均水平。在“互联网及网信业高学历人才规模、上市互联网及网信企业发展规模、互联网宽带端口普及率”等方面仍有较大提升空间。

据了解，陕西网络创新研究院成立于2016年，由陕西省委网信办指导、西北工业大学牵头组建，旨在搭建陕西网信产业发展平台，攻克网信关键技术，构建陕西网信技术产业发展新引擎。中国网络创新指数由该院于2017年9月首次对外发布。

编辑： 彭芬