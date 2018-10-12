《阿拉姜色》主创现身西安路演，普世情感引发观众共鸣。

西部网讯（记者 贺桐）10月11日晚，由著名藏族导演松太加执导，著名电影人廖希制片，藏族歌手容中尔甲和尼玛颂宋主演的电影《阿拉姜色》路演第三站来到古城西安，导演松太加携主创廖希、容中尔甲和尼玛颂宋现身。观众在观影后，纷纷表示被其中细腻而真挚的情感所吸引，几位主创也在现场大方分享幕后故事，与观众展开亲密交流，该片将于10月26日内地公映。

超越少数民族题材局限 普世情感引发观众共鸣

电影《阿拉姜色》围绕着四川四姑娘山脚下嘉绒地区的一个藏族家庭展开，也是国内首部嘉绒方言的电影长片。很多观众在观看之后，都表达了对影片中藏族文化以及藏区地域性的见解，对此，制片人廖希说：“我们不要对《阿拉姜色》打上‘民族电影’的固定标签，电影只有好坏之分，它虽然讲述的是藏族故事，但故事中展示的爱与承诺，是超越民族的主题。”

廖希表示，在拍摄《阿拉姜色》时，主创并未刻意展现藏区的绝美风光和文化差异，也没有将宗教仪式看做影片的噱头，而是踏踏实实地去呈现人物本身，强调角色所拥有的种种情绪，以及他们之间关系的变化。电影中，家庭的女主人俄玛隐瞒重病独自踏上了前往拉萨的路程，而她的现任丈夫经历了疑惑不解，最终选择以陪伴支持着妻子的行动。在这个过程中，他与俄玛的儿子也渐渐产生出超越血缘的亲情。

导演松太加坦言，《阿拉姜色》虽然关于信仰与爱，但他最初创作剧本时，回避了对民族信仰的过度强调，始终以朴素的爱为出发点。主演容中尔甲补充道：“我饰演的丈夫一角从最初自私的爱，到后来慢慢学会了宽容和接纳，逐渐走向了成熟。在当下这个高度发展的社会，无论是人与人之间、民族之间，还是国家之间，都需要这样的爱。”

容中尔甲笑称演男主全靠“颜值低” 精湛演技多亏导演调教

首度跨界表演的藏族歌手容中尔甲在《阿拉姜色》中塑造的丈夫形象，让不少观众大呼惊喜。谈及最初为何要接演这一角色时，容中尔甲笑称：“导演说这部电影需要一个有生活阅历的主演，而且还要长得难看一点的，我对长得难看这点还是比较有自信的，所以答应出演了。”

玩笑过后，容中尔甲表示，自己演得好多亏了导演的调教：“松太加导演由他自己导戏的方法，他让我们领略人物的性格，而且还会亲自示范，给了我们很大的启发。另外，导演在现场经常‘鼓励’我们，比如总是告诉我们影片里的孩子演员演得好，到后来他又说电影中的那头驴演得比我们还好，所以我们从开始到结束一直在和驴PK，表演潜力都被挖掘出来了。”

在电影中担任女主角的尼玛颂宋在现场也感谢了松太加导演和容中尔甲在表演上对她的帮助：“俄玛这个角色离我的生活比较远，所以塑造这个人物，对我来说还是挺困难的，特别是生活阅历方面很难把握。导演、制片人还有容中尔甲老师在片场一直帮我解读人物的内心，揣摩她的想法。”

松太加透露新片计划 情节涉及藏戏有望明年完成

在影片放映结束后，有观众提到，藏族拥有丰富的民族文化，其中藏戏作为藏族最悠久最重要的艺术形式之一，在未来是否能够得到更多电影人的关注。对此主演容中尔甲解释说，在藏区流传的藏戏很少被搬上过大银幕，但是对这一文化的呈现主要取决于电影剧情的需要，“我不想为了展现文化而可以堆积文化，这样以来只能算是一种类型的展览，而不是电影。当然我也非常希望有机会将它带到大银幕上”。

同时，松太加也透露说，他和廖希再次合作创作了一部新片，而这其中将会出现很多有关藏戏的情节。导演还预告说，这部新片还在剪辑，预计明年年初将会完成制作。

电影《阿拉姜色》由藏族导演松太加执导，著名电影人廖希制片，藏族歌手容中尔甲和藏族演员尼玛颂宋主演。影片由小金斯古拉旅游文化投资有限公司出品，北京诚利千代影业有限公司、穹庆影视文化传媒有限责任公司联合出品，将于10月26日登陆全国影院。

编辑： 贺桐