西安发布首张网约车个体营业执照 年底前将新增主体1万户

陕西颁发首张网约出租车经营个体工商营业执照。

西部网讯（记者 张棋 刘望）西部网记者今天（10月12日）从西安市工商局双生分局了解到，陕西首张网约出租车经营个体工商营业执照新鲜出炉。西安工商双生分局出租车管理所为网约出租车经营者张武齐颁发了首个个体工商户营业执照。

营业执照显示，许可经营项目为，网络预约出租客运服务陕西立生汽车服务有限公司（平台：首汽约车）。

据西安市工商局双生分局相关工作人员介绍，目前首汽约车平台也已经取得了网约车经营许可证，现在司机拿到个体营业执照，意味着在工商方面的手续都已经齐全了。

记者了解到，要开展网约车运营活动，除了取得营业许可外，还需取得《网络预约出租汽车驾驶员从业资格许可证》和《网络预约出租汽车运输证》。而记者从西安市出租汽车管理处了解到，《网络预约出租汽车驾驶员从业资格许可证》和《网络预约出租汽车运输证》许可工作目前正在准备当中，尚未开始受理。

据了解，为了规范网络预约出租车的经营行为，保障出行市场的经营秩序，更好的满足社会公众多样化的出行需求，促进出租车行业和互联网经济的融合发展，西安市工商局双生分局出租车管理所积极开展了确立经营主体的工作，预计年底前，西安市网约车主体将新增1万户。

陕西颁发首张网约出租车经营个体工商营业执照。

延伸阅读：

《网络预约出租汽车驾驶员从业资格许可证》申请条件有7项：

具有西安市户籍或者居住证；持有有效的相应准驾车型机动车驾驶证，且至申请时具有三年以上驾驶经历；无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，无吸毒记录，无饮酒后驾驶记录，最近连续3个记分周期内没有记满12分记录；无暴力犯罪记录；没有被列入西安市出租汽车行业不良记录驾驶员名单数据库，自申请之日前五年内无被吊销出租汽车驾驶员从业资格证件的记录；参加本市网约车驾驶员从业资格考试合格；法律法规规章规定的其他条件。

《网络预约出租汽车运输证》由取得网约车经营许可证的网约车经营者提交申请，车辆应当符合以下条件：

在本市注册登记的七座及以下乘用车；车辆技术性能满足车辆运营安全要求，配备制动防抱死系统、前排安全气囊等必要的安全防护装置；燃油车辆轴距2650毫米以上，排量在1.8L或1.6T以上，达到本市机动车注册登记排放标准要求；插电式混合动力车辆轴距2650毫米以上，续航里程达50公里以上，达到本市机动车注册登记排放标准要求；纯电动新能源车辆轴距2650毫米以上，续航里程达到200公里以上，纳入国家新能源汽车目录；车辆行驶证载明的初次注册日期至申请时未满二年；车辆安装符合国家、省和本市技术标准，具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置；全车监控摄像功能（满足录音和录像功能，并与行业管理服务政府监管平台数据实现数据传输共享）；车辆外观颜色和标识应当区分于巡游出租汽车，内部张贴悬挂网约车专用标识，不得违反规定安装顶灯、空载灯等巡游车服务专用设施设备；车辆所有人为个人的，本人名下不得有其他取得《网络预约出租汽车运输证》或《出租汽车道路运输证》的车辆。

编辑： 沈晓芳