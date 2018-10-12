打造丝路经济带金融中心 陕西公募基金管理公司实现零突破

陕西省金融系统相关负责人介绍《丝绸之路金融中心建设总体情况》。
西部网讯（记者 李为涵）10月12日，记者从陕西省政府新闻办公室举办的“陕西‘一带一路’建设五年成就”主题系列发布会上获悉，截至今年6月底，陕西省地方金融业已涵盖银行、证券、保险、信托等多个门类，各类金融机总数达614家，丝绸之路金融中心建设工作取得明显成效。
陕西公募基金管理公司实现零突破
陕西省金融办主任苏虎超介绍，截至2018年6月底，全省地方金融业已涵盖银行、证券、保险、信托等多个门类，拥有法人银行138家（城商行2家，农商行53家，农合行2家，农村信用社45家，村镇银行36家），信托公司3家，财务公司4家，汽车金融公司1家、消费金融公司1家；法人证券公司3家、期货公司3家，法人保险公司2家，融资性担保公司170家，小额贷款公司289家。
苏虎超说，特别是今年9月15日，中国证监会核准在西安市设立朱雀基金管理有限公司，实现了我省公募基金管理公司零的突破，填补了我省地方法人金融牌照的又一空白。公墓基金的注册都集中在北、上、广、深还有天津等东部沿海地区，在中西部地区能够落户，确实非常不容易。
陕西出台全国第一部《科技支行监督管理办法》
苏虎超介绍，在推进科技与金融融合方面，陕西在全国率先出台《陕西知识产权质押贷款管理办法》，大力发展知识产权融资；出台了全国第一部《科技支行监督管理办法》，引导长安银行成立了西北地区第一家科技支行。支持各银行机构在西安自创区内开展投贷联动试点，支持西安银行全资设立投贷联动子公司“西银创投”。
“西安政府提出申设第二批国家级绿色金融创新改革试验区。”苏虎超说，“人民银行西安分行与西安市积极打造‘通丝路’跨境电子商务人民币结算平台，在线提供人民币跨境结算、报关报检、信用担保、贸易融资等十项‘一站式服务’，以中、英、日、俄、韩五种语言对外展示，百余家企业陆续入驻，上千件商品展示交易，为全省小微企业和农户特色产品走向全球市场搭建‘人民币网上丝绸之路’。”
编辑： 钟莹
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