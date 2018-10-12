阿里巴巴正式成立本地生活服务公司 饿了么与口碑合并

阿里巴巴正式成立本地生活服务公司。



阿里巴巴正式成立本地生活服务公司。



西部网讯 10月12日，阿里巴巴集团宣布正式成立本地生活服务公司，饿了么和口碑胜利会师，合并组成国内领先的本地生活服务平台。阿里本地生活服务公司也明确了未来目标——重新定义城市生活。

据了解，饿了么和口碑将进一步从“到家”和“到店”两个场景合力并进，饿了么丰富的本地生活服务资源和强大的即时配送能力，加上口碑的成熟商家服务体系和深刻的消费者洞察，将作为一个整体，推动以餐饮为主体的本地生活服务市场的全面数字化、互联网化升级。

新成立的阿里本地生活服务公司是国内领先的本地生活服务平台，口碑和饿了么一起在676个城市服务商家达到350万。在饿了么的平台上，有66.7万的月度活跃骑手为消费者服务，平均每个用户每年下单近20次；在口碑的平台上，1.67亿月度活跃用户充分享受着完善的到店服务。

未来，本地生活服务公司将与阿里生态内原有各个板块产生更大的协同效应和化学反应。在新零售、会员体系、营销、物流、金融等领域，围绕城市生活，都将产生无限的想象空间——以每个人为中心，在3公里半径内，到店享受个性化服务，在家也有丰富餐点和超市日用送上门；在手机淘宝下单，最近门店发货，30分钟送到家；完备的社区医药服务24小时在线24分钟送达……最终，数字化的本地服务将延展到人们日常生活的方方面面，惠及8亿中国城镇居民。

而在即将开始的第十个天猫双11，本地生活服务将作为一支新军首次参与，使天猫双11进一步成为涵盖“吃喝玩乐、衣食住行”的全场景狂欢。





编辑： 熊惠玲