“铜川一号”卫星计划10月底升空 向宇宙发出铜川名片

铜川市委副书记、市长李智远致辞
企业签约入驻中国（铜川）商业航天城
企业签约入驻中国（铜川）商业航天城
西部网讯（记者 刘璞华）10月11日，记者从“ 铜川一号”卫星新闻发布会上了解到，“铜川一号”卫星将于10月下旬在酒泉卫星发射中心发射升空，这是我国首颗民营研制的天文科学技术试验卫星，承载着我国诸多重大科研任务，同时也肩负着诸多民用航天任务。
铜川市委副书记、市长李智远表示，“铜川一号”卫星的发射升空，是中国(铜川)商业航天城向浩瀚宇宙发出的第一张名片，是铜川航天人建设中国(铜川)商业航天城的壮美宣言。届时，中国(铜川)商业航天测控网南部指挥中心同时运营，将收到来自太空的第一声问候，标志着中国(铜川)商业航天城的建设全面启动。
铜川市副市长何尚民在发布会上表示，“ 铜川一号”卫星是我国首颗民营研制的天文科学技术试验卫星，采用自主研制的标准6U空间科学试验卫星平台，搭载科学试验载荷，将与中国（铜川）商业航天测控网卫星地面测控站实现天地对接试验。该卫星将于10月下旬在酒泉卫星发射中心发射升空。
据了解，中国(铜川)商业航天城总占地1万亩，总投资300亿元。中国（铜川）商业航天城将以产业基地为核心，建设国家级商业航天五大基地，打造中国商业航天科技研发基地；打造中国商业航天文化科教基地；打造中国商业航天会展交流基地；打造中国商业航天成果转化基地；打造中国商业航天产业发展基地，全面服务中国商业航天事业。
铜川市商业航天城办公室主任赵雅玲向全国航天界的专家、企业家、热爱航天事业、具有航天情怀的仁人志士发出邀请。未来，铜川市商业航天城将在人才、土地、厂房、税收等多方面给予支持，以多机制、多模式、多元化的方式进行合作。发布会上，有多家科技企业与铜川市人民政府现场签约，入驻中国（铜川）商业航天城。
近年来，铜川积极响应国家军民融合号召，融入陕西航空航天产业“五年行动计划”，建设国际知名、国内一流，经济效益和生态效益并重的中国（铜川）商业航天城。通过产业延伸和集群化发展，为这座工业老城追赶超越、转型发展提供新业态、新经济、新动能，同时为中国商业航天事业加速起飞提供“铜川动力”，为国家推进军民融合发展战略作出了铜川贡献。
编辑： 钟莹
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