从一颗枣到一个节 神木黄河沿岸村庄这样"枣"出路

时间：2018-10-12 18:07:40 来源：西部网--陕西新闻网
与黄河为邻的神木市马镇镇，经过多年的环境整治，发展起了红枣产业，环境也越来越好。 （摄影 韩萱）
西部网讯（记者 张棋）在陕西神木市东南黄河沿岸，依山傍水绿意盎然，很多乡镇沿黄河而兴，近年来的游客络绎不绝。而在多年前，这些沿河村落却是光秃荒芜，一到雨季洪水泛滥，直接就淹没了农民的庄稼地。经过多年的环境整治，小镇不仅发展起了万亩枣产业，护住了生态环境，也走出了自己在发展中的新路子。
马镇镇合河村 枣路开启村民新出路
在神木市马镇镇合河村的枣园地里，记者见到了正在查看枣园的村民白怀伟，“早上雨下的大，我过来瞧瞧枣，不要看我这个枣个头不大，味道可好着呢。”白怀伟告诉记者，他是土生土长的合河村人，今年63岁，从前天天玉米糊糊，愁眉苦脸，过年吃一回白面都高兴的不行，现在日子越来越好，村里的枣园也发展起来了，他家3亩地里的枣园也挂满了红果果，心里很是高兴。
马镇镇合河村村民白怀伟。（摄影 韩萱）
“这片土地，过去是穷山恶水不养人，现在是山清水秀，游客多多！”在采访中，白怀伟不停向记者讲述着村里过去的旧事，“2005年前合河村还是洪水泛滥，经常淹没庄稼地，一眼望去村里的山坡光秃秃的，后来村里经过水土治理、退耕还林，自然灾害少了，环境也不断改善。”
据了解，神木市马镇镇现有耕地面积7.6万亩，枣树占3万亩，红枣算是村里的主导产业。在马镇镇合河村，不仅家家户户都种枣，而且还沿袭着上世纪80年代的传统熏枣法。村民们收了枣以后，会先把红枣放在大锅中煮，然后放置在熏枣炉中，用木炭进行半燃烧，枣中水分蒸发后进行储存。传统工艺加工的红枣储存保鲜时间更长，枣色更是晶莹剔透。
2018年9月30日马镇镇作为神木红枣节的分会场之一，举办了赏红枣、摘红枣、品红枣等一系列活动。
办枣节兴枣业 枣成为神木资源禀赋的新名片
“我们这种技术处理过的枣更好吃，品相也好，去年我们村还进行了红枣低产园改造，普通枣卖到了1.5元1斤，新品种枣卖到了10元1斤。现在我们村的枣不仅在陕西销售，还销往深圳、云南、东南亚等地区，枣农们的口袋真正鼓了起来。”神木县马镇镇合河村村委会主任白俊功介绍说。
据了解，为了更好的发展枣产业，从2015年起，马镇镇就率先实施红枣低产园改造1030亩，取得了明显的成效；2016年，马镇镇还争取到了省退耕还林后续产业项目，在枣园、盘塘、张家峁等村实施低产园改造3520亩；今年，陕西神木还举办了首届红枣节，将旅游与红枣产业有机结合，有效促的促进红枣增产、农民增收，加快神木市红枣产业升级换代步伐，马镇镇作为红枣节的分会场之一，举办了赏红枣、摘红枣、品红枣等系列活动，让红枣这个新代名词叫的更响亮了。
如今，合河村的村民们无论刮风下雨，都要到自家枣园里去瞧一瞧。（摄影 韩萱）
此外，近年来神木市不断推进红枣产业化进程，市委、市政府坚持将旅游与红枣产业有机结合，同时，更是以推进农业供给侧结构性改革为主线，在沿黄土石山区大力发展红枣产业，坚持“政府引导、企业帮扶、枣农经营”，扩基地、育龙头、拓市场，先后实施红枣低产园改造5.7万亩，引进红枣新品种20余种，发展杂果园2700亩，全市红枣种植面积稳定在25万亩左右，年产值近2亿元。
红枣已成为引领百姓致富的助推器、展示神木资源禀赋的新名片、推进美丽乡村建设的新亮点。
编辑： 沈晓芳
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