【10月9日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
时间：2018-10-11 13:36:32
来源：西部网-陕西新闻网
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【10月9日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
10月9日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位304个，发现问题30个，国家督办14个（见附件）。
10月9日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位304个，发现问题30个，国家督办14个（见附件）。
国家督办的14个环境问题，西安市4个，铜川市3个，杨凌示范区2个，渭南市2个，宝鸡市1个，韩城市1个，西咸新区1个，咸阳市无督办问题。其中"散乱污"企业综合整治1家，占比7.14%；工业企业污染防治4家，占比28.57%；信访投诉1家，占比7.14%；燃煤锅炉整治2家，占比14.28%；露天焚烧管控5家，占比35.71%；其他非工业污染类型1家，占比7.14%。对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。
编辑：
钟莹
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体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
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财经2018年上半年中国企业境外并购交易总额为220亿美元，虽然较2015-2017年有所下降。10-12
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财经作为支持消费发展的金融主力，银行业在消费金融发展领域的发展可圈可点。10-11
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财经2018年三季度全球经济仍延续复苏态势，美国经济继续强劲增长，欧元区和日本经济增长弱于美国。10-10
财经“与改革开放同行——中国社会科学院庆祝改革开放40周年系列智库论坛”第五场近日在京举行。10-10
文化自丝绸之路国际电影节举办以来，丝路沿线国家和地区以电影节为纽带，文化交流活动愈加密切，合作的广度和深度得到大力拓展。10-11
文化王永康说，西安是“一带一路”重要枢纽和门户城市，正在加快建设世界旅游目的地城市、国际旅游名城和世界旅游时尚之都。10-10
文化省政府新闻办公室举办"陕西‘一带一路’建设五年成就"主题系列第四场新闻发布会，就我省国际文化旅游中心建设总体情况进行了通报。10-10
文化如果说，海纳百川听取民意只是大气包容精神的一面，那广开言路、广纳贤言则是包容的大西安又一个生动表情。10-09
文化10月8日晚，第五届丝绸之路国际电影节开幕式暨西影60周年纪念大会在西安举行。省委书记胡和平就西影成立60周年作出批示。10-09
文化这个国庆节，西安的升国旗、唱祝歌、光影秀等众多创意科技点燃庆祝氛围，再次惊艳来自世界各地的游客。10-08
文化国庆期间，陕西省各种文艺活动异彩纷呈，而这些“文化大餐”的背后是许多文艺工作者的默默努力和付出。10-08
文化9月29日晚，“全民悦读最美三秦”第六届陕西省阅读文化节启动仪式在西安易俗大剧院举行。09-29
文化第五届丝绸之路国际电影节，将于2018年10月8日在西安盛装启幕，古城星光熠熠，众多中外电影人将齐聚大西安，共话电影事。09-28
文化节目的文化内涵和艺术造诣不仅反映了一个城市的文化素养，也展现着一个城市的文化实力。09-28
文化独具魅力的安塞腰鼓掀起了黄土地上的狂飙，展示出西北黄土高原农民朴素而豪放的性格，张扬出独特的艺术性。09-27
文化140多幅农民画佳作，犹如生动鲜活的陕西民俗风情画卷，展现了新时代、新农村、新农民的精神风貌。09-20
三农日前，记者从第25届杨凌农高会筹委会展览部获悉，为进一步丰富展会内容，第25届杨凌农高会新增三个分会场。10-10
三农解决基层“谁来监察”“监察什么”“怎样监察”等问题，打通监察全覆盖“最后一公里”，向乡镇派出监察机构、监察专员。10-09
三农笔者认为，要警惕对农地的不当期望，即使放开也要有底线，不能对农村宅基地有“非分之想”。10-09
三农记者从会上获悉，截至去年年底，全国超级稻累计推广应用面积达13.5亿亩，合计增收稻谷600亿公斤，带动全国水稻生产稳定发展。10-09
三农秋季是瓜果飘香的季节，相信很多人在刚刚过去的中秋和国庆假期里都曾经大饱口腹之欲，这里面当然少不了水果。10-09
三农近日，全省丘陵山地特色产业全程机械化现场演示会在延安市安塞区召开。10-09
三农今年国庆假期，周至沙·沙河水街、楼观道文化展示区、黑河国家森林公园、秦岭国家植物园等景区人气火爆。10-09
三农9月28日，汉中市宁强县二郎坝镇水田坪村140户移民搬迁户喜迁新居。10-09
三农对生活在城市中的人们来说，国庆假期不只是一个长假，更是难得的体验金秋乡土气息、丰收喜悦的大好时机。10-09
三农“支持！”随着一声郑重的木槌声敲响，我国“国际饮茶日”提案成功获得联合国粮农组织（FAO）商品事务委员会第72届会议一致通过！10-08
三农日前刚刚公布的居民消费价格指数显示，8月CPI环比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。10-08
三农发展休闲农业和乡村旅游，既是满足我国城乡居民日益增长的对美好生活向往的需要，也是实施乡村振兴战略的重要内容。10-08
旅游西安作为十三朝帝王古都，拥有厚重的历史文化积淀，有一条“世界文化遗产中轴”，起于华夏龙脉秦岭，连接着唐大明宫、唐大雁塔、护国兴教寺三大世界文化遗产，在千年的文脉衍生中，扮演者弘扬盛唐文化是重要角色。10-12
旅游10月11日上午，“百年丹凤·品味中国红”2018丹凤葡萄酒文化旅游节在丹凤县棣花葡萄酒堡广场开幕。此次文化旅游节由商洛市旅游发展委员会、中共丹凤县委、丹凤县人民政府主办，丹凤县旅发委、丹凤县经贸局、陕西广播电视台新闻广播FM106.6 AM693承办。10-12
旅游10月11日，第6届中国西部国际茶产业博览会期间，“丝路明珠·青瓷典范”中国耀州窑专场推介会在西安举行。10-12
旅游目前，越来越多的白裤瑶族同胞正搬出深山。记者日前深入白裤瑶族主要聚居地广西南丹县，用镜头记录他们的新生活。10-12
旅游北京市将加强电子烟危害及管理模式的研究，探索公共场所禁止使用电子烟的可行性。10-12
旅游在台北的每一天，几乎都和捷运密不可分。“无车一族”都喜欢乘捷运出行，干净、舒适、准时。10-12
旅游一名旅客近日在飞机客舱卫生间内吸电子烟被乘务员发现，并被机场公安机关处罚。10-12
旅游棕熊“大摇大摆”闯进牧民家中，野生动物伤人事件日益增多……10-12
旅游北京世园会的票务政策已全面出台，票种设置可满足多种需求。10-12
旅游近日，为规范旅游业明码标价行为，黑龙江省物价监督管理局发布了《黑龙江省旅游业明码标价规定（试行）》（简称“规定”）。10-11
旅游国庆假期结束，进入一年里退休老人出游的高峰。近年来，随着我国老年人成为旅游消费生力军，“爸妈游”、老年旅行团成了旅游市场新热点10-11
旅游在国家发改委政策的引导下，全国各地积极落实重点国有景区门票降价的相关要求，981个景区在“十一”黄金周前下调了门票价格。10-11
美食所需要的食材很简单，做出的汤却美味营养无比，想了解的可以试一试。10-12
美食有这样一种蔬菜，初秋吃正新鲜，而且做法家常、美味百变，还非常有益健康，它就是——包菜10-12
美食一眨眼就入冬了，不由得想起了妈妈做的莲藕排骨汤。在冬天里喝上一碗汤，吃肉吃藕，清爽不油腻，还能暖身养身，一举多得。10-12
美食早餐常用的饮品就是豆浆，但是豆浆机做出来的豆浆是必须要过滤的，操作起来就麻烦了一些。有了新款可以加热的破壁机，忍不住入手。10-12
美食浓汤宝在开始烧制酱汁时就要加进去，用刀切碎浓汤宝，让其充分融入汤汁中，让酱汁层层拉丝且入味 菌菇汤。10-12
美食银耳用来搭配莲子、百合都可以，经过几个小时熬制后，味道超级鲜美，现在这个季节喝，很滋补的！10-12
美食胡萝卜汤不仅肉美汤鲜，还含有胡萝卜的多种营养，排骨还能补充身体所需的钙质和铁元素，秋天吃很有好处10-11
美食喝水很重要，喝什么样的水更重要，喝好一杯水，能防N种病10-11
美食胡萝卜有丰富的胡萝卜素，对增强视网膜的感光力有帮助，同时，丰富的维生素C也能加强机体免疫力，淡化面部黑斑，让肌肤更加美白莹透。10-11
美食鱼片的不一眼的吃法，带给你全新的视觉体验和不一样的味觉感受10-11
美食喜欢吃肉，又觉得烧一盘荤菜步骤繁复，懒懒不想动。其实荤菜也可以很简单呀，调料腌制入味，简单翻炒就能出锅。10-11
美食虾的味道鲜美，营养丰富，是咱们日常餐桌上必不可少的食材。通常咱们在家里做虾，其实只需要注意两点就可以将虾做好吃。10-11
健康经常饮用咖啡是会造成青光眼的，而且在平时大家还应少吃刺激食物，不要抽烟饮酒喝浓茶，更不要一次性饮用过多的水，因为这都会让青光眼风险增大。10-12
健康心血管疾病专家认为，对高血压患者应在生活方式干预同时启动药物治疗，正确的生活方式干预也是合理有效的治疗手段。10-12
健康你有没有这些困扰：排便频率低，一周内大便次数少于3次；大便量少而干，有时干结呈块状；排便时费力，每次上厕所的时间很长。经常便秘怎么办？10-12
健康骨关节炎疼痛使患者不得不减少关节活动量，活动量的减少又会导致关节僵直、肌肉萎缩，增加关节外伤的可能，由此衍生出一个恶性循环。10-12
健康一日三餐要定时定量，千万不能暴饮暴食，避免吃过于油腻的食物，多吃新鲜的蔬菜和水果，每天要抽出一定的时间来锻炼身体。10-11
健康血液贯穿我们的整个身体，是我们生命活动的重要基础，血液运输着我们人体各个部位所必须的营养物质。10-11
健康越来越多的人每日摄入维生素补剂，维生素A摄入过量问题日益凸显，大多数情况下，营养平衡的膳食足以补充身体所需的维生素A。10-11
健康平均睡眠时间为每晚7—8小时的人，比那些睡眠时间少于或超过这个数量的人表现出更好的认知能力。10-11
健康“水果病”主要原因在于大家不了解水果属性而盲目进食，且通常是在一次性进食过多情况下发生。比如内热的人吃多了桃子，会容易上火、便秘等。10-10
健康中医强调“春夏养阳，秋冬养阴”。当天气变凉时，正是人体阳气收敛、阴精潜藏于内之时，所以寒露以后，养生应以保养阴精为主。10-10
健康我们的一日三餐都少不了盐，但你是否知道盐还有较高的药用价值，用于疗病养生，方便又有效呢？10-10
健康我国古代医者历来重视睡眠养生，认为“眠食二者为养生之要务”“能眠者，能食，能长生”。10-10
教育要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，全面提升高校科技创新能力和人才培养水平，更好地服务科技强国和教育强国建设。10-12
教育41所高校学生会联合发起“学生干部自律公约”，呼吁学生干部恪守学生本分，反对“官”本位思想和作风。10-12
教育福建省厦门市翔安区文化市场综合执法大队工作人员陈晓鹭和翁祖强来到位于翔安泰禾广场的杰拉网咖，开始了一天的网吧巡查工作。10-12
教育“家长用超标电动车，学校或扣孩子道德分”？连日来，山东菏泽某学校这一规定引发网友热议。当地教育部门日前回应称，拒绝此类做法，对学生不会有任何惩罚性措施。10-12
教育针对如何组织实施好卓越教师培养计划2.0话题，教育部教师工作司负责人在答记者问时表示，将从构建三级实施体系、加强政策支持、加大经费保障和强化监督检查四方面出发。10-12
教育10日，全球首个中文慕课平台“学堂在线”上线5周年，“新时代在线教育发展研讨会”在清华大学召开。10-11
教育有的学子早早地就把出国留学当作个人发展的既定规划，在国内读本科期间，通过参加海外交流项目，提前感受留学生活，为将来的留学生活预热。10-11
教育新学期已经开始，新一批留学生正在逐渐适应全新的留学生活。异国他乡，初来乍到……他们面临着全新的压力。10-11
教育她不想简单地给他们贴上“病人”这个标签。在她看来，这些病人所迸发出的生命力，让“活着”变成了一个全新的名词。10-10
教育近日，杭州男生小倪发了个大兴，收拾房间，整理出了自己小学三年级到高三做过的卷子，你猜有多少份？10-10
教育发挥教师的专业优势，把下一代教育好，阻断贫困的代际传递，才是教师对脱贫最大的贡献10-10
教育在特殊教育学校、责任商企的合作下，搭建起一个喜憨儿就业实训平台——喜糖糖水店，4个喜憨儿经过培训成为店里的“主人”。10-10
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车这款全新产品将凭借出色的车身设计和不俗的产品实力，将为年轻消费群体带来与众不同的驾乘体验，开启高档A级SUV市场新蓝海。10-11
汽车作为捷豹路虎持续盈利增长战略的一部分，该公司专注于提高运营效率，将根据全球需求波动调整供应。10-11
汽车塔塔Harrier将基于路虎的D8平台，该平台目前还诞生了路虎发现神行、捷豹E-Pace，现款以及新一代路虎揽胜极光。10-10
汽车秦Pro覆盖燃油、双模、纯电三种不同动力系统，适应用户多元化需求，高效强劲动力带来超强动感体验。10-10
汽车云逸竞争对手为T-ROC、C-HR、奕泽等车型，越级的2655mm超长轴距和低于竞品的售价区间会吸引不少年轻的消费者。10-10
汽车记者采访发现，目前ETC推广，在便利性和应用范围上，还面临不少难点，导致车主办理积极性不高。10-10
汽车雷克萨斯日前公布了LC轿跑的黄色限量版预告图，新车有望在10月份举行的巴黎车展上首次亮相，预计售价8万英镑(约合人民币72万元)。10-09
汽车日前，三星显示(SAMSUNG DISPLAY)宣布：将为奥迪全新的电动运动型多功能车(SUV)——奥迪e-tron，提供7英寸OLED显示屏。10-09
汽车由此，丰田在不到两个月的时间内宣布累计召回346万辆混合动力汽车，其中涵盖了美国、日本、欧洲、中国等重要市场。10-08
汽车车身侧面，由一条极富跃动感的腰线由车头贯穿车尾，拉长车身的同时融合曲面光影变化，打造充满生命力的动感美学。10-08
汽车动力方面，新车将继续搭载2.3T柴油发动机，最大功率为190马力，峰值扭矩为450牛·米，与常规版车型的参数保持一致。10-08
汽车大众计划2020年之前在华推出至少12款SUV，并表示中国市场对其未来的成功发挥“决定性”作用。10-07