【10月9日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

10月9日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位304个，发现问题30个，国家督办14个（见附件）。

国家督办的14个环境问题，西安市4个，铜川市3个，杨凌示范区2个，渭南市2个，宝鸡市1个，韩城市1个，西咸新区1个，咸阳市无督办问题。其中"散乱污"企业综合整治1家，占比7.14%；工业企业污染防治4家，占比28.57%；信访投诉1家，占比7.14%；燃煤锅炉整治2家，占比14.28%；露天焚烧管控5家，占比35.71%；其他非工业污染类型1家，占比7.14%。对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 钟莹