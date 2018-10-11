石泉池河：苏陕合作项目软香米试种成功喜获丰收

西部网讯（记者魏永贤 通讯员王亚莉 谢进军）陕南石泉县池河镇良田村试验种植基地，20亩软香米长势喜人，色泽黄灿，颗粒饱满，正值收割。良田村软香米种植基地项目是江苏省金坛区和石泉县对口帮扶合作项目之一，江苏省金坛区利用池河镇良好的自然资源以及自身成熟的种植技术和管理经验在良田村进行软香米试种，在种植过程中委托金坛市金土地有机稻米专业合作社全程技术指导。
10月10日，石泉县苏陕扶贫协作对接单位，江苏金坛区黄金村负责人来到池河镇良田村，了解合作项目软香米在良田村的试种和收获情况。江苏金坛区黄金村党支部书记王娟当即表态明年将在良田村扩大种植规模，发挥良田村的资源优势，助力农民增收、农业增值。
软香米种植追求绿色生态，在生产过程中不施化肥、不打农药，采用有机肥、生物治虫。
开镰收割，亩产千斤。据悉1斤软香米的市场价在15元左右，这里原来种植的稻米1斤卖不到3元。
今年6月初插下的秧苗。今年试种成功，明年将扩大种植规模。发挥良田村的资源优势，大量种植软香米，将产生良好的经济和社会效益，是脱贫攻坚统筹农村发展试点的又一有力举措，为打造“一村一品”奠定坚实基础，促进乡村振兴。
编辑： 钟莹
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