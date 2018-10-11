大咖云集中国新现实主义题材电影论坛 探讨创作与发展

今天（10月11日）下午，中国新现实主义题材影片创作与发展论坛在西安举行。

西部网讯（记者 李媛 贺桐）今天（10月11日）下午，第五届丝绸之路国际电影节——中国新现实主义题材影片创作与发展论坛在西安举行。

中国电影家协会秘书长饶曙光，北京电影学院青年电影制片厂副厂长叶静、陕西省评论家协会主席李震、新丽电影总裁李宁、光延传媒总裁王彧、开画影业CEO许一顶、陕西省电影家协会副主席段鹏等七位中国电影界著名学者和行业大咖从学术角度出发探讨近年来中国新现实主义题材电影创作现状以及市场表现和在中国电影市场未来发展的可能性。

论坛开始前，由陕西省文学艺术界联合会、陕西省新闻出版广电局、西安市委宣传部支持，陕西省电影家协会、陕西旅游集团影视文化有限公司、西安电影制片厂、一路阳光电影执行编辑的图书《到陕西拍电影之西安勘景指南》举行了全球首发仪式，这一图书的发布，填补了陕西省在这一图书领域的空白，从文化推广、合作交流、国际拓展等方面为助推陕西电影产业的发展提供了崭新的舞台。

会上，来自北京和陕西本土的电影制作机构发布了《漫长归途》《泾渭之河》《冷案重启》《速命道》《罗小黑战记》《不说再见》《长安假日 》等一系列正在制作和将要制作的新片。

编辑： 高政超