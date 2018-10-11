中国巴基斯坦将合拍电影《天路》 展现两国友谊

今天（ 10月11日）下午，中国和巴基斯坦合拍电影《天路》的签约仪式在西安举行。

西部网讯（记者 李媛 贺桐） 今天（ 10月11日）下午，作为第五届丝路国际电影节重点活动单元，中国和巴基斯坦合拍电影《天路》的签约仪式在西安举行。该部电影是由青岛出版集团所属的青岛城市传媒影视文化有限公司出品，陕西广电影视文化产业发展有限公司和巴基斯坦的汉内卡达电影公司联合出品的中巴合拍电影。

今年是中国改革开放 40 周年、一带一路倡议五周年，在此机遇中，中巴共同打造合拍电影《天路》无疑是最好的献礼。《天路》是一部以真人真事为原型创作的电影，将真实记录中国企业响应“一带一路”倡议，与巴方共同建设中巴经济走廊、互利共赢、促进地区发展繁荣的历史进程。歌颂为中巴两国友谊作出重要贡献的中巴企业家，社会活动家，展现中国与巴基斯坦人民之间互帮互助、和谐友爱的亲密关系。

在上合国际电影节期间，《天路》召开了中巴洽谈会，受到了巴基斯坦驻华使馆的支持，并且得到了山东省新闻出版广电局的充分肯定。希望将本项目打造成为中巴两国影视文化合作的典范。

巴方合作方汉内卡达电影公司，是巴基斯坦汉内卡达视觉和表演艺术学院的附属机构，其有成熟的拍摄团队和硬件设备。制作了多部影视作品、记录片、戏剧作品、音乐录像等。其主席贾玛尔.沙先生更是巴基斯坦著名的制片人、导演、编剧和演员。不但在巴家喻户晓，而且还参演了不少国际电影和电视作品，例如英国第4频道的电视连续剧《Traffik》、好莱坞故事片《K2》，并且荣获了11个国际奖项。

《天路》将由中国电视艺术家协会编剧委员会主任王海平担任总策划，著名剧作家北村和作家陈璞平担纲编剧，由《青岛往事》制片人赵荔、《北京爱情故事》出品人李亚平、《岁岁年年柿柿红》制片人张东灵联合制片，本片有望成为展现大国情怀的又一重量级作品，向新中国成立70周年献礼。

记者了解到，该部影片创作同时将同步推出电视剧和长篇纪实文学，以电影、电视剧、图书出版的全产业链，推动中巴友谊发展，为“一带一路”倡议的实施作出贡献。

编辑： 高政超