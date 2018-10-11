西安经开举行打击传销宣传活动 为群众现场普法

时间：2018-10-11 21:36:21 来源：西部网--陕西新闻网
西安经开区打击传销宣传活动暨打击传销警示教育图片展启动仪式在城市运动公园东广场隆重举行。
西安市工商局经开分局干部胡斯凡在活动现场为群众讲解法律知识。
西部网讯（记者 张棋）10月11日，西安经开区打击传销宣传活动暨打击传销警示教育图片展启动仪式在城市运动公园东广场隆重举行。此次宣传活动除在城市运动公设立主会场外，还在辖区8个社区（白桦林居社区、海荣豪佳社区、佳家社区、御湖社区、文景东区社区、文景西区社区、金域华府社区、和院社区）、2个学校（西安交大城市学院、陕西交通职业技术学院）共设立10个分现场，现场为群众普及相关知识。
据了解，近年来西安经开区在打击非法传销、创建“无传销城市”工作中，坚持“打、控、防、管、教”五位一体的打击传销长效机制。从2014年元月至2018年8月，先后组织了21次集中打击行动，共出动警力（人员）3000余人次，端掉传销窝点896个，抓获传销人员1418人，有效地维护了社会稳定和经济秩序。
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